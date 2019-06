Katzow

Das wird ein Wochenende für die Katzower und ihre Gäste: Feiern, feiern, feiern ... Die Gemeinde existiert seit 580 Jahren, die Reitergilde wird 20 und seit 70 Jahren gibt’s den Sportverein. Und weil Party Spaß macht, wird auch gleich noch das neue Feuerwehrgebäude eingeweiht. „Wir verwandeln das Areal zwischen Feuerwehr und Sportplatz in einem Festplatz, wo für alle alte Altersgruppen etwas geboten wird“, verspricht Urte Schönfeldt vom Organisationskomitee.

Vertreter aller Katzower Vereine haben sich schon seit Wochen Gedanken gemacht, wie die vielen Jubiläen unter einen Hut zu bringen sind. Mehrfach wurde beraten, Pläne geschmiedet, wieder verworfen. Nun steht das große Festprogramm. Bereits am Freitagabend um 18 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit der Übergabe des Neubaus der Feuerwehr, nachdem Pastor Jim Brendel das Gebäude zuvor um 17.45 Uhr gesegnet hat. Ab 15 Uhr lädt die Feuerwehr Interessierte schon mal zum Kaffeetrinken und zu Vorführungen ein.

Höhepunkt des Wochenendes wird am Sonnabendvormittag zwischen 10 und 12 Uhr der große Festumzug durchs Dorf sein, der in zahlreichen Schaubildern die 580-jährige Geschichte des Ortes widerspiegelt. Zuvor gibt es bereits am Morgen um 8.30 Uhr an einer langen Tafel das 100-Meter-Frühstück. Hinweistafeln informieren Kraftfahrer bereits seit Tagen, dass die Katzower Ortsdurchfahrt, die L 26, anlässlich des Jubiläums am Sonnabend bis 12 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Gäste können am Ortseingang parken und werden durch Ordner eingewiesen.

Am Nachmittag präsentieren sich ab 13 Uhr die Katzower Vereine: Vom Sport- und Ponyreitverein über den Kindergarten „Hummelhus“ und die Reitergilde bis hin zum Rentnerclub, Feuerwehr, Jugendclub und den Taubenzüchtern ist alles dabei. Sportliche Wettkämpfe, der Auftritt eines Clowns, Kinderschminken, Kinderkarussell, Hüpfburg und Kulinarisches runden das Angebot ab. Am Abend wird im Festzelt und – angesichts des vorhergesagten hochsommerlichen Wetters – ganz sicher auch unter freiem Himmel mit Sängerin Dana Francis geschwoft. „Wir hoffen, mit diesem gemeinsamen Fest der Vereine unsere Dorfgemeinschaft zu stärken und den Gästen schöne Stunden bescheren zu können“, so Urte Schönfeldt.

Cornelia Meerkatz