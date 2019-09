Greifswald

Vorhang auf! Das 11. Figurentheaterfestival „ Fantakel“ hat in Greifswald begonnen. Am Samstagvormittag fieberten Kinder in der Stadtbibliothek mit, als der mutige Milan den Drachen zum Lachen brachte und mit einer Hand voll Drachenfeuer das Prinzessinnenreich aus der winterlichen Kälte befreite. „Echt cool“, hieß es von den Kindern nach der Aufführung des Figurentheaters Winter aus Cronskamp. Bis Sonntag stehen noch fünf weitere Stücke und ein Mitmachprogramm im Sozio-Kulturellen Zentrum St. Spiritus auf dem Programm, das nicht nur für Kinder gedacht ist. Erwachsene können sich auf die Geburt des Schweizer Volkshelden Wilhelm Tell freuen. Das Weite Theater aus Berlin bringt mit „Die Legende von Wilhelm Tell nach Friedrich Schiller“ am Samstagabend (20 Uhr) ein Stück Weltliteratur auf die Puppenbühne.

Von MR