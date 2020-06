Drama für Pendler und Händler: Swinemünder fordern rasche Grenzöffnung

Swinemünde

Die Swinemünder zählen die Tage bis zur Wiedereröffnung der Grenze zu Deutschland. Niemand zweifelt mehr daran, dass dies spätestens am 15. Juni erfolgen wird. Dieses Datum wird offiziell von der Regierung vorgegeben. Es besteht sogar Hoffnung auf eine frühere Grenzöffnung. Die fordern und befürworten lokale Regierungsbeamten, Verbände und die große Mehrheit der Swinemünder. Sie werden von der deutschen Seite unterstützt.

„Brauchen Roadmap für vollständige Öffnung“

Erst zu Wochenbeginn trafen sich Olgierd Geblewicz, Marschall der Woiwodschaft Westpommern, Patrick Dahlemann, Vorpommern-Staatssekretär aus Mecklenburg Vorpommern, und Dr. Jutta Jahns-Böhm aus Brandenburg am Grenzübergang in Rosów und sprachen sich dafür aus, die Grenzen so schnell wie möglich zu öffnen. „Derzeit hat sich die Situation auf beiden Seiten der Grenze stark stabilisiert. Ein guter Schritt war die Öffnung der Grenze für Berufspendler, aber wir sollten den gesamten detaillierten Plan kennen, eine Roadmap für die vollständige Öffnung zur Verfügung haben. Die Regierung sollte Maßnahmen ergreifen, um weitere Grenzübergänge zu öffnen“, erklärte Olgierd Geblewicz.

Einwohner fordern Öffnung des Übergangs Swinemünde-Ahlbeck

Das fordern die Einwohner von Swinemünde. Sie verlangen eine schnellstmögliche Öffnung des Grenzübergangs in Ahlbeck. Um zur Arbeit zu kommen, müssen sie den Grenzübergang in Garz nutzen – ein Umweg von etlichen Kilometern. Nicht jeder hat ein Auto und eine Taxifahrt nach Ahlbeck kostet 40 Złoty , nach Heringsdorf 50 Złoty und nach Bansin 60 Złoty. „Die Grenzschließung erhöht die Gefahr für Pendler, die mit dem Rad durch Garz fahren und führt dazu, dass mehr mit dem Auto fahren. Ob zur Arbeit, zum Arzt oder zur Schule – dadurch erhöhen sich die Kosten. Der Grenzübergang Swinemünde-Ahlbeck ist sicherer und günstiger“, sagt Anna Adranowska, Einwohnerin von Swinemünde.

Olgierd Geblewicz, Marschall der Woiwodschaft Westpommern, sowie Patrick Dahlemann, Vorpommern-Staatssekretär aus MV, und Dr. Jutta Jahns-Böhm aus Brandenburg trafen sich kürzlich am Grenzübergang in Rosów. Alle sprachen sich dafür aus, die Grenzen schnellstmöglich zu öffnen. Quelle: Radek Jagielski

Schwerer Schlag für die Wirtschaft

Für Berufspendler ist die Schließung des Grenzübergangs Swinemünde-Ahlbeck ein Problem – für die fast 200 Verkäufer des Grenzmarktes an der Wojska Polskiego Straße ist sie ein Drama. Händler, die fast ausschließlich von deutschen Kunden leben, mussten ihre Verkaufsstände schließen. Die Gemeinde reduzierte ihre Mietverträge auf einen symbolischen Złoty, aber das reicht möglicherweise nicht aus. In einer ähnlichen Situation sind Kutschenbesitzer. Während der Pandemie sind sie fast vollständig von den Straßen der Stadt verschwunden.

„Die Grenzschließung ist ein schwerer Schlag für unsere Wirtschaft“, sagt der Stettiner Abgeordnete Arkadiusz Marchewka, der am 25. Mai beim Treffen am Grenzübergang dabei war. „Der Handel in Grenzgebieten ist stillgelegt worden. Kleinstunternehmer, die auf Marktplätzen für ausländische Gäste handeln, haben kein offizielles Handelsverbot. Deshalb können sie mit keiner so großen Unterstützung rechnen wie in anderen Branchen.“

Von Radek Jagielski