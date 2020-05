Dramatische Rettungsaktion für Trümmer-Kätzchen in Greifswald

Greifswald

Ein klägliches Maunzen führte am Freitagabend zu einem umfangreichen Rettungseinsatz auf einer Baustelle an der Grimmer Straße. Hier wird derzeit ein uraltes Stallgebäude abgerissen, Teile des Hauses stehen noch, ein großer Teil liegt aber bereits in Trümmern auf dem Boden. „Am Donnerstagabend haben zwei junge Frauen das Schreien von ganz jungen Kätzchen gehört“, berichtet Klaus Kraft von der Tierrettung. „Eines der Katzenbabys haben sie bergen können. Das wird jetzt aufgepäppelt, wir schätzen das Alter auf zwei Wochen.“ Da die Reste des Hauses einsturzgefährdet sind und die beiden Frauen die Geschwisterkatzen nicht ausfindig machen konnten, riefen sie den Notruf. Der wiederum wandte sich an die Tierrettung. „Am Abend konnten wir nicht mehr viel erkennen, nur zwei ältere Katzen, die immer wieder in den Hohlräumen der Trümmer verschwanden“, so Anja Hübner von der Tierrettung. „Also haben wir uns für den folgenden Morgen verabredet.“

Die Reste des Schuppens, im Vordergrund die Stelle, an der die Jungkatzen vermutet werden. Quelle: Anne Ziebarth

Aussage gegen Aussage

Der Vormittag geriet zum unschönen Happening auf der Baustelle. „Die beiden Frauen haben den Baggerfahrer mit Hinweis auf die Katzenjungen gebeten, die Arbeit zu stoppen“, so Hübner. „Als er trotzdem mit dem Abriss weitergemacht hat, haben sie die Polizei gerufen.“ Die kam, konnte aber keine Katzen ausmachen. „Als ich das nächste Mal hingesehen habe, stand der Bagger genau dort, wo ich den möglichen Katzenstandort beschrieben habe“, sagt Anja Hübner empört. „Die Arbeiten sind trotzdem munter weitergegangen.“ Der Disponent des für den Abriss zuständigen Unternehmens aus Gützkow sieht das anders. „Wir haben die Arbeiten gestoppt“, versichert Gerome Albrecht. „Und haben sogar geholfen, zu suchen.“ Die gesuchten Katzen hätten aber nicht zu einem Baustopp geführt, gibt er zu.

Baustopp wegen Schadstoffentsorgung

Den verhängte dafür aber ein Mitarbeiter der Umweltbehörde, der sich ebenfalls auf der Baustelle einfand: wegen unsachgemäßer Entsorgung von Abrissmaterial und starker Staubentwicklung – auch Asbest ist im Spiel. „Dach und Dachpappe des Schuppens sind ein Gemisch aus vielen Materialien. Da fehlt uns eine Probe, die jetzt untersucht werden muss“, so Albrecht. „In dieser Woche passiert auf der Baustelle nichts mehr.“ Nach Polizei, Umweltbehörde, Tierrettung und Bauleitung traf auch das Veterinäramt des Kreises ein, am Nachmittag schließlich das Technische Hilfswerk ( THW), was zur Unterstützung von der Tierrettung angefragt worden war.

Einsatz von Wärmebildkamera: Kein Ergebnis

Das Dach wurde erst am Freitag abgerissen. Quelle: Anne Ziebarth

Rund ein Dutzend THW-Mitarbeiter machten sich an die Arbeit, mit einem Kran aber auch Harken und Muskelkraft räumten sich die Helfer Stück für Stück in Richtung der noch stehenden Hauswand voran. Doch kein Maunzen drang mehr an die Oberfläche, nur ein Elterntier huschte immer wieder um das Gebäude. „Die Überlebenschancen der Kleinen sind 50/50“, so Klaus Kraft. „Wir hoffen ja, dass sie in einem Hohlraum stecken“ Das THW ging schnell und vorsichtig beim Abtragen der Trümmer vor, zahlreiche Passanten blieben stehen und schauten zu. Gegen 19.30 Uhr dann aber ein trauriges Fazit. „Wir haben sogar noch die Berufsfeuerwehr gerufen, damit sie mit der Wärmebildkamera schaut“, sagt Raphael Scheibler, Pressesprecher des THW Greifswald. „Aber auch die haben nichts gefunden.“

Brutplatz für Hunderte Vögel abgerissen

Mehrere Anwohner berichteten über die Vergangenheit des kleinen Stallgebäudes. Ein Obdachloser habe hier gewohnt, dem das Leben „übel mitgespielt habe“, wie ein junger Mann erzählt. Er möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, hat sich aber der OZ gegenüber ausgewiesen. „Und was ich sehr ärgerlich finde“, fährt er fort. „Mit dem Abriss ist ein Brutplatz für unendlich viele Schwalben verloren gegangen. Das war die Freude der ganzen Nachbarschaft - bis vor wenigen Tagen der Abriss begann.“ Während des Abrisses seien die Schwalben panisch immer wieder in die Kate und wieder heraus geflogen. Auch nachdem die Baumaschinen am Freitag ruhen, kreisen die Tiere am Himmel über dem Grundstück und sitzen in den Bäumen ringsherum.

Rauchschwalbe neben dem Abrisshaus Quelle: Anne Ziebarth

Untere Naturschutzbehörde: Alles ok

Das Veterinäramt hat bei der Unteren Naturschutzbehörde angerufen: Ja, alles korrekt beantragt, hieß es da, die Nester seien bereits abgenommen worden. „Das Schwalbenproblem ist gelöst, der Bauherr hat für Ersatznistmöglichkeiten gesorgt“, so Disponent Gerome Albrecht. Wo genau diese sich allerdings befinden, konnte er nicht sagen. Bei einem Rundgang über das Gelände der benachbarten Neubauten des gleichen Investors waren augenscheinlich weder ein Schwalbenturm noch Nisthilfen zu entdecken. „Die Brut für diese Schwalben aus dem Stall ist jetzt wahrscheinlich sowieso vorbei“, sagt Anja Hübner und schaut auf eine Rauchschwalbe, die auf einem Ast sitzt und „schimpft“, so laut ein Vogel es eben kann. „Das ist schon ein trauriger Anblick.“

Von Anne Ziebarth