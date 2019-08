Neuendorf

Zu dem Unfall am Abzweig Neuendorf kam es gegen 16 Uhr. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus der Region befuhr nach Darstellung der Polizei die L262 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Lubmin. Am Abzweig Neuendorf wollte der Mann abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Wagen und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Die 20-jährige Fahrerin und der 61-jährige Beifahrer des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Greifswald gebracht.

Die L 262 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Verletzten zeitweise voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

