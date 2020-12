Drei Schwerverletzte bei Unfall nahe Lubmin

Lubmin

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montagfrüh auf der Landesstraße 262 bei Lubmin drei Personen schwer verletzt. Die Polizei geht von einem Vorfahrtfehler aus. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 68-jährige Fahrer eines Transporters die Kreisstraße 21 aus Richtung Neuendorf kommend und wollte an der Einmündung auf die L 262 abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den 62-jährigen Fahrer eines Fords, der auf der L 262 in Richtung Greifswald unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sowohl die beiden Insassen des Fords – der 62-jährige Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin – als auch der 68-jährige Fahrer des Transporters schwer verletzt wurden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 30 000 Euro.

