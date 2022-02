Drei Unfälle an drei Tagen an Autobahnauffahrt Gützkow – Risiko wegen defekter Ampel

Gützkow

Am Montagmorgen kam es erneut zu einem Verkehrsunfall auf dem viel befahrenen Knotenpunkt B 111 / L 35 an der Autobahnauffahrt Gützkow: Nach Angaben der Polizei fuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Wagen von der Abfahrt A 20 in den Kreuzungsbereich und bog nach links Richtung Greifswald ab. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto und wurde leicht verletzt. Der andere Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, mussten geborgen werden. Sachschaden: circa 20 000 Euro.

Auf dieser Kreuzung war es der dritte Unfall innerhalb von 48 Stunden. Die tragische Serie nahm am Sonnabend gegen 13 Uhr ihren Anfang, als ein Gerätewagen der Freiwilligen Feuerwehr Gützkow verunglückte und der 34-jährige Wehrleiter dabei schwere Verletzungen erlitt.

Das Fahrzeug war auf dem Weg zu einem Unfall auf der Autobahn, als es von einem aus Jarmen kommenden Kleintransporter gerammt wurde. Die Feuerwehr krachte daraufhin gegen einen Ampelmast. Insgesamt wurden fünf Kameraden ins Klinikum gebracht, ein weiteres Auto der Freiwilligen Feuerwehr Bandelin wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Alle beteiligten Feuerwehrleute wurden anschließend seelsorgerisch im Gerätehaus Gützkow betreut. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 250 000 Euro. Die Kreuzung war sechs Stunden lang bis in die Abendstunden komplett für den Verkehr gesperrt. Die Ampelanlage ist seither außer Betrieb.

Bei einem Einsatz am Sonnabend gegen Mittag verunglückte die Feuerwehr Gützkow auf der Kreuzung b111/Autobahnauffahrt Gützkow. Quelle: Petra Hase

Womöglich führte dies zu einem weiteren Unfall auf der Kreuzung am Sonntag gegen 13.50 Uhr: Dabei stießen laut Polizei aufgrund des Vorfahrtfehlers eines 55-jährigen Autofahrers zwei Pkw zusammen. Infolgedessen wurden eine 39-jährige Frau und ihre zwei Kinder, elf und 14 Jahre alt, verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 41 000 Euro. Um weitere Unfälle an der Kreuzung zu vermeiden, wird nun durch die zuständige Straßenbahnmeisterei geprüft, dort vorübergehend eine Bedarfsampel zu errichten.

Von Petra Hase