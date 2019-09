Die Döner-Läden von Serkan Selçuk finden in der Hansestadt regen Anklang. Beim großen OZ-Dönerladentest konnten sie 27,9 Prozent der Stimmen für sich gewinnen – und damit den Regionalsieg. Nun geht die Abstimmung in die nächste Runde: Welcher Dönerladen ist der beste in MV? Stimmen Sie mit ab und gewinnen mit etwas Glück einen von drei 50-Euro-Gutscheinen.