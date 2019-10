Karlsburg

Bei einem Unfall in Karlsburg gab es mehrere Verletzte. Wie die Einsatzleitstelle in Neubrandenburg mitteilte, kam es am Donnerstagmorgen an der Kreuzung B109/Zentrum Karlsburg zum Zusammenstoß zweier Autos. Das aus dem Zentrum kommende Fahrzeug missachtete die Vorfahrt und wurde von dem anderen Auto gerammt. Insgesamt drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von 20 000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst kamen auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Karlsburg, Züssow und Lühmannsdorf zum Einsatz.

Von AZ