Göslow

Bei einem Verkehrsunfall nahe Göslow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurden am späten Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Abend mitteilte, rutschte eine 21-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung mit ihrem Fuß vom Bremspedal und fuhr dadurch einem vorfahrtsberechtigten Kleinbus in die Seite. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer sowie eine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Zwei der Verletzten wurden durch einen Notarzt am Unfallort behandelt. Der Fahrer des Kleinbusses wurde für eine gründliche Untersuchung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird durch die Polizei auf 10 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

OZ/dl