Dresdner Studentin gewinnt Caspar-David-Friedrich-Preis

Greifswald

Die 1990 im oberbayrischen Burghausen geborene Dresdener Studentin Veronika Pfaffinger ist die diesjährige Gewinnerin des Caspar-David-Friedrich-Preises. Sie setzte sich mit ihren von der Jury als sensibel und poetisch gelobten Rauminstallationen, Performances und Interventionen gegen insgesamt 31 weitere Bewerber durch.

Durch die häufig überraschende Verwendung ganz alltäglicher Gegenstände und deren Neukontextualisierung lenke die Künstlerin den Blick der Betrachter sowohl auf Missstände als auch auf die Besonderheit des Augenblickes. Die Zeit an sich und der öffentliche Raum spielten eine große Rolle im Werk der Meisterschülerin, urteilte die Jury.

Zum 20. Mal verliehen

Der Caspar-David-Friedrich-Preis wird in diesem Jahr bereits zum 20. Mal vergeben. Der von der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft in Kooperation mit der Peter-Warschow-Sammelstiftung gestiftete Preis zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler umfasst ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro, eine Ausstellung in den Räumen des Caspar-David-Friedrich-Zentrums sowie die Produktion und Veröffentlichung einer Postkartenedition. Der Caspar-David-Friedrich-Preis richtet sich ausschließlich an Kunststudierende der Königlich Dänischen Akademie in Kopenhagen, der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und des Caspar-David-Friedrich-Instituts der Universität Greifswald. Alle drei Orte sind Lebens- und Wirkungsstätten des großen Landschaftsmalers der Romantik.

Lesen Sie auch Greifswalder Corona-Soforthilfe: Kulturschaffende können ab sofort Anträge stellen

Von OZ