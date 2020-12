Kemnitz

Der Bau von Solarkraftwerken im Raum Greifswald brummt. Wie der Kemnitzer Bürgermeister Klaus Buchheister informierte, plant ein Hamburger Investor ein Sonnenkraftwerk auf dem Gemeindegebiet. Entstehen soll es an der Bahnstrecke Greifswald-Lubmin, konkret von Kemnitz Richtung Rappenhagen.

Investoren wollen zügig Baurecht schaffen

„Er hat eine Größe von 9,2 Hektar“, so der Bürgermeister. Damit keine Zeit verloren geht, wird im Zuge der Aufstellung des nötigen Bebauungsplans schon einmal die Öffentlichkeit zu den derzeitigen Vorstellungen gefragt. Anfang 2021 könnte der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan erfolgen. Bis Baurecht besteht, vergeht in der Regel mindestens ein Jahr.

Bisher zwei Parks an der Bahnstrecke Greifswald-Stralsund

In Wackerow hat es bis zum B-Plan-Beschluss zwei Jahre gedauert. Dort ist ein 22 Hektar an der Bahnstrecke Greifswald-Stralsund großer Solarpark geplant. Noch in den Kinderschuhen steckt das Projekt von Reriker Investoren für einen Solarpark auf dem Mesekenhäger Territorium ebenfalls an der Bahnstrecke Greifswald Stralsund. Die Gemeindevertretung von Mesekenhagen hat Anfang Dezember grünes Licht für den ersten Vertrag mit dem Investor geschlossen, die diesen zur Übernahme der Kosten für den B-Plan und die nötige Änderung des Flächennutzungsplans verpflichtet.

Die Bahnstrecke Greifswald-Lubmin bei Diedrichshagen. Weiter nördlich, bei Kemnitz, soll der Solarpark entstehen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Dass alle drei Solarparks an Bahnstrecken entstehen, liegt an der Förderpolitik. Geld von oben gibt es in Deutschland an Gleisanlagen, Autobahnen, Bundesstraßen und Deponien.

Von Eckhard Oberdörfer