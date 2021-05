Wolgast

Nach der zweiten Sonderimpfaktion im Wolgaster Sportforum am zurückliegenden Freitag mit einem neuen Rekord von 738 Geimpften wollen sich die Organisatoren – die Stadt Wolgast gemeinsam mit den Hausärzten der Region und dem Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Greifswald, nicht lange auf dem Erfolg ausruhen. Sie haben bereits den nächsten Sonderimpftag organisiert.

Er findet am Mittwoch, dem 19. Mai, wieder ab 8 Uhr im Wolgaster Sportforum statt. „Wir haben bewusst den Mittwoch genommen, da der Freitag diesmal wegen des Pfingstfestes ungünstig war. Viele Bürger, die sich gern impfen lassen möchten, sind bereits mit den Kindern, die schulfrei haben, unterwegs zur Kernfamilie oder in den Urlaub. In anderen Bundesländern ist ja im Gegensatz zu MV bereits möglich, unter strengen Hygienevorschriften Urlaub zu machen“, sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU).

Letztmalig wird Astrazenica verimpft

Dr. Gero Kärst konnte für die Impfaktion zwei Berufskollegen gewinnen, die zusammen mit dem Impfteam des Kreises loslegen. Er freut sich sehr, dass dieser weitere Termin für eine Sonderimpfaktion möglich wurde. „Das Impfzentrum und Hausärzte der Region setzen alles daran, den Durchimpfungsgrad soweit zu erhöhen, dass Anfang August ein sicherer Schutz vor einer neuen Infektionswelle und deren Folgen erreicht ist“, sagt er. Natürlich sei man über die tolle Unterstützung durch die Stadt sehr froh. „Dank dieser ausgezeichneten Organisation und Vorbereitung gibt es für die Aktionen ein riesiges Interesse“, erklärt der Mediziner.

Verimpft wird Astrazenica. Er wird im Rahmen der Sonderimpftage letztmalig angeboten. Nach Einschätzung von Dr. Kärst hat dieser Impfstoff die besten Ergebnisse nach der Erstimpfung. Alle Geimpften erhalten auch gleich einen Termin für die Nachimpfung, sie erfolgt am 30. Juli oder 6. August. „Ich wünsche mir, dass wieder viele mitmachen und somit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Umgebung schützen“, wirbt Kärst.

Terminbuchung wieder online oder per Telefon

Ab Dienstag Früh 9 Uhr können Interessierte wieder Termine für die Astrazenica-Impfung buchen. Die Buchung kann online erfolgen auf der Seite der Stadt Wolgast unter www.wolgast.de oder telefonisch unter der Nummer der Wolgast-Info: 03836 / 600118.

Außerdem wird am Mittwoch auch ein großer Teil jener Menschen geimpft, die sich bereits beim vorherigen Sonderimpftermin mit Biontech angemeldet hatten. Da dafür nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung steht, ist erst mal keine weitere Anmeldung für diesen Impfstoff möglich. Aber wer erlebt hat, mit wie viel Enthusiasmus diese Impfaktionen in Wolgast von allen Beteiligten durchgeführt werden, kann sicher sein, dass es nicht der letzte Sonderimpftag im Sportforum war.

Von Cornelia Meerkatz