Druck auf Ungeimpfte wächst: Werden Geimpfte bei der Triage bevorzugt?

Rostock

Der letzte Beatmungsplatz in der Klinik, zwei schwerkranke beatmungsbedürftige Corona-Patienten. Einer ist geimpft, der andere nicht. Bekommt in einem solchen Fall der Geimpfte automatisch den letzten Beatmungsplatz? „Nein“, sagt die Rechtsmedizinerin und Vorsitzende des Ethikkomitees der Universitätsmedizin Greifswald, Professor Britta Bockholdt. „Die Entscheidung, wer in einem solchen Szenario an das letzte Beatmungsgerät angeschlossen wird, ist nicht vom Impfstatus abhängig.“

„Die Situation ist sehr ernst“

In den großen Kliniken in MV hofft man, schwierige Triage-Entscheidungen umgehen zu können. Doch angesichts steigender Patientenzahlen stellen sich die beiden Uni-Medizinen auf mögliche Szenarien ein. In Rostock entsteht ein Covid-Ethikrat, an der Uni-Medizin in Greifswald übernimmt das bestehende Ethikkomitee die Aufgabe, den zuständigen Medizinern und Pflegern objektive, transparente Kriterien an die Hand zu geben, nach denen im Ernstfall entschieden wird. „Die Situation ist sehr ernst“, sagt Bockholdt.

„Das Leben ist gleich viel wert, ob geimpft oder ungeimpft“

Das Gebot, alle Patienten gleich zu behandeln, hat bei der Entscheidung über den möglicherweise letzten Beatmungsplatz oder das letzte freie Intensivbett oberste Priorität. Alter, Geschlecht, soziale Zugehörigkeit, Behinderung dürften bei einer Triage-Entscheidung ebenso keine Rolle spielen wie der Impfstatus, so die Expertin. „Jedes Leben ist gleich viel wert, ob geimpft oder ungeimpft“, sagt auch der Rostocker Intensivmediziner Professor J. Christian Virchow. Allein entscheidend neben dem Patientenwillen: die klinische Erfolgsaussicht. Wer die größeren Überlebenschancen habe, bekommt den letzten Beatmungsplatz. Das kann im Falle ähnlicher Umstände und Vorerkrankungen dann allerdings doch der Geimpfte sein. „Die Covid-19-Impfung versetzt einen Patienten in aller Regel in die Lage, die aktuelle Erkrankung durch Intensivtherapie zu überleben, ist jedoch für sich kein Entscheidungskriterium“, so Virchow.

Leitlinien werden überarbeitet

Unvorbereitet ist man an den Kliniken nicht. Bereits zu Pandemiebeginn im März 2020 hatten die führenden medizinischen Fachgesellschaften Handlungsempfehlungen verabschiedet. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin überarbeitet derzeit ihre Leitlinie – auch in Hinblick auf die Impfungen, die es 2020 noch nicht gab.

Noch ist Bockholdt zuversichtlich, dass Triage-Entscheidungen umgangen werden können, hierzulande Ärzte nicht priorisieren müssen, wer den besseren Behandlungsplatz bekommt – auch wenn sich die Intensivstationen weiter füllen. Werden die Kapazitäten im eigenen Haus knapp, werde zunächst nach Kapazitäten in benachbarten Kliniken geschaut, dann in anderen Bundesländern. Und wenn auch dort die Kliniken volllaufen? Dann wird im Ausland nach freien Kapazitäten angefragt. Dänemark, Schweden, Norwegen, diese Länder kämen aus Sicht von Ärztekammerpräsident, Professor Andreas Crusius, für MV in Betracht. Patienten aus Bayern, wo die Infektion derzeit besonders wütet, wurden bereits nach Italien ausgeflogen. In der ersten Pandemiewelle hatte Deutschland Patienten aus dem italienischen Bergamo übernommen.

Klinik-Mitarbeiter erhalten emotionale Unterstützung

Geraten Kliniken in eine Triage-Situation, entscheidet niemand allein: Ein Team aus mehreren Ärzten sowie der Pflege und im Bedarfsfall des Ethikkomitees treffen gemeinsam eine Einzelfallentscheidung, wie Bockholdt sagt. „Für die Mitarbeiter sind solche Situationen natürlich emotional extrem belastend.“ Sie könnten psychosoziale Unterstützung erhalten.

Höhere Beitragssätze für Ungeimpfte denkbar

Die ganze Situation wäre vermeidbar gewesen, ist Crusius überzeugt. „Wir hätten die Pandemie brechen können, wenn sich die Ungeimpften rechtzeitig hätten immunisieren lassen. Jetzt können wir nur die fünfte Welle brechen.“ Ungeimpfte dafür zur Verantwortung zu ziehen, indem sie bei einer Corona-Erkrankung an den Behandlungskosten beteiligt werden, hält er dennoch derzeit nicht für angebracht. Einen solchen Vorschlag hatte die Kassenärztliche Vereinigung in Berlin unterbreitet. Für Ungeimpfte könnten aber höhere Beitragssätze gelten, „risikoadjustierte gestaffelte“ Krankenversicherungsbeiträge, wie sie in der privaten Krankenversicherung üblich seien. „Ein Ungeimpfter nimmt billigend in Kauf, dass er krank wird und schädigt damit die Solidargemeinschaft der Krankenversicherten“, sagt Crusius.

Von Martina Rathke