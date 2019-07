Greifswald

Die älteste Pommernkarte aus dem 16. Jahrhundert, ein Holzstich von Sebastian Münster ist nur eines der Highlights der Ausstellung „Pommersche Karten und Städtebilder aus 500 Jahren“. Sie wird am 19. Juli um 19 Uhr in der Galerie Schwarz in der Langen Straße eröffnet. Anlass ist das 25. Gründungsjubiläum des Antiquariats von Ulrich Rose in der Steinbeckerstraße.

Sein Highlight ist eine Inkunabel der Lithographie, also ein früher Steindruck von 1808. Erst zehn Jahre zuvor hatte Alois Senefelder die Lithographie erfunden. Bei dem Roseschen Exemplar handelt es sich um eine Darstellung Rügens von 1808. „Ich hatte es in einem Katalog entdeckt“, erzählt er. Insgesamt gebe es nur drei Exemplare.

Vineta auf amtlichen Karten zu finden

Das jüngste Exemplar unter den etwa 30 Exponaten ist übrigens eine detailreiche, kolorierte Darstellung Stettins vom Ende des 19. Jahrhundert. Die Kartographen vergangener Jahrhunderte wussten übrigens genau, wo sich die sagenumwobene Stadt Vineta befand – vor Usedom, Höhe Koserow. „Es ist auch gut erkennbar, wer wessen Vorlage nutzte“, erzählt Rose.

Vineta, das heißt, deren Ruinen, findet man vor Usedom auch auf einer außerordentlich detailreichen Verwaltungskarte von 1792, die auch sehr kleine Dörfer verzeichnet, die Zahl der Häuser von Städten und deren Einwohnerzahl nennt.

Hiddensee wurde im Winter vermessen

Karten wurden häufig bis meist unter Nutzung bekannter Vorbilder erstellt. „Erst dank der Vermessung des Greifswalder Professors Andreas Mayer gibt es realistische Darstellungen Hiddensees“, erzählt Rose. Der unter anderem als Architekt des Greifswalder Unihauptgebäudes bekannt gewordene Gelehrte, sei dafür im Winter auf dem Eis unterwegs gewesen und habe trianguliert, also Netze von Dreiecken genutzt.

Mecklenburger und auch Brandenburger Drucke spielen eine wichtige Rolle in der Ausstellung. Ein Prachtexemplar ist die Wiebekingsche Karte von Mecklenburg aus dem 18. Jahrhundert. „Sie ist vergleichbar mit den schwedischen Matrikelkarten Vorpommerns“, so der Antiquar. Zur großen Karte gehört ein Zusatzblatt. Fischland, Darß, Zingst und Rügen werden hier gewissermaßen schon mal mecklenburgisch.

Lithographie zeigt die Eldenaer Akademie

Auch für Greifswald-Fans gibt es einiges zu sehen. Dazu gehört der Kupferstich von Willem Swidde von 1688, der die Belagerung, der zu diesem Zeitpunkt schwedischen Stadt, durch den Großen Kurfürsten von Brandenburg 1659 zeigt. Etwas Besonderes ist auch die Darstellung der (Elisen)hainstraße in Eldena, des bedeutenden Architekten Carl August Peter Menzel aus den 1830er Jahren. Sie zeigt die Bauten der berühmten Staats- und Landwirtschaftlichen Akademie, an der Menzel lehrte. Die Lithographie wurde 1837 für die Herstellung einer Prunkvase genutzt, die im Pommerschen Landesmuseum zu sehen ist.

„Man soll nie sammeln, was man verkaufen will“, sagt Rose, der sich selbst nicht als Sammler, sondern eher als Nicht-Wegwerfer sieht. Es ist übrigens seine erste Ausstellung in diesem Jahrtausend. Im letzten habe er mal Drucke im Haus des Rechtsanwalts Lichtblau am Fischmarkt gezeigt.

Karte aus dem Antiquariat Rose Quelle: Ulrich Rose

Eckhard Oberdörfer