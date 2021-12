Greifswald

Eigentlich liebäugelte Philip Bahrmann mit dem Beruf des Mediengestalters, schnupperte deshalb noch während seiner Schulzeit Praktikumsluft. „Doch immer nur auf den Bildschirm starren, ist nicht meins“, sagt der 16-Jährige. Er wollte auch gern körperlich arbeiten und ist heute froh, sich letztlich für eine ganz andere Richtung entschieden zu haben.

Seine Ausbildung zum Drucker gehört in Vorpommern-Greifswald bei Schulabgängern eher zur seltenen Wahl. Im Landkreis stehen Koch, Hotel- und Restaurantfachleute sowie Kaufleute und Kfz- Mechatroniker stattdessen hoch im Kurs. Dabei können Jugendliche aus über 320 verschiedenen Lehrberufen auswählen. Bald ist es wieder soweit, dass Bewerbungen die Runde machen. Daher lautet Philips Rat: „Am besten vor der Entscheidung Interessen erforschen und sich einfach ausprobieren.“

Seit Anfang August lernt der Greifswalder im Druckhaus Panzig am Studentenberg den Beruf des Druckers und gehört damit zu den Neuen im Traditionsbetrieb, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1876 zurückreichen. Mit ihm begann auch Alina Hüpenbecker (17) ihre Ausbildung zur Buchbinderin. Thomas Evertz, der das Unternehmen zum 1. April vom Firmeninhaber und jetzigen Ruheständler Thomas Panzig übernahm, liegt sehr viel an der Ausbildung von eigenem Nachwuchs. Zumal die Fachkräfte in der Branche rar seien.

„Die Personalsituation hier in der Region habe ich völlig unterschätzt“, sagt der Geschäftsführer. Von seinem Vorgänger habe er alle verbliebenen acht Mitarbeiter übernommen und war dann auf der Suche nach weiteren Fachkräften, was sich als schwierig erwiesen habe. „Jetzt sind wir zwölf plus unsere zwei Azubis, die sich beide wirklich toll machen“, lobt er Philip und Alina. Gerade die angehende Buchbinderin habe es mit der Berufsschule nicht leicht getroffen. „Die befindet sich im thüringischen Pößneck. Mit dem Zug eine halbe Weltreise durch fünf Bundesländer“, erzählt Thomas Evertz.

Handwerk und Digitalisierung

Philip indes kann die Berufsschule in Waren besuchen, bleibt damit in MV. Die ersten drei Wochen im Oktober seien gut gewesen, die Unterbringung im Internat okay, die Mitschüler sympathisch. „Aufgrund von gleichen Interessen ist es leicht, Freundschaften zu knüpfen“, sagt der Greifswalder. Auch mit den Kollegen im Druckhaus komme er gut klar, mit der Ausbildungsvergütung sei er „absolut zufrieden“. Knapp 800 Euro netto blieben ihm monatlich. Und die Arbeit bereite viel Spaß. In den ersten Monaten habe er jede Menge gelernt.

Thomas Evertz ist seit April 2021 Geschäftsführer vom Druckhaus Panzig, das sich am Studentenberg im Gewerbegebiet befindet. Quelle: Christopher Gottschalk

„Wie Gutenberg arbeiten wir natürlich nicht mehr“, sagt Thomas Evertz. „Handwerkliche Fähigkeiten muss man schon haben, aber bei unseren Druckmaschinen hat natürlich eine enorme Digitalisierung Einzug gehalten.“ Druckplatten einspannen, Farben einstellen, Walzen reinigen, Texte und Formatierungen eingeben ... Philip liebt es, dass sein Berufsbild so vielfältiges Wissen erfordert und auch das Handwerkliche nicht zu kurz kommt. Bei einem dreitägigen Praktikum habe er Gefallen an der Tätigkeit gefunden und sei froh gewesen, am Ende den Ausbildungsplatz erhalten zu haben. Acht Bewerber gab es für die beiden Stellen.

Kurzarbeit ist kein Thema

„Es gibt viel zu tun. Die Auftragslage ist gut, Kurzarbeit deshalb bei uns kein Thema, auch wenn die Corona-Pandemie natürlich Auswirkungen hat“, berichtet Evertz. Viele Veranstaltungen seien im zu Ende gehenden Jahr weggebrochen. Flyer, Broschüren und Plakate blieben deshalb ungedruckt. Auch derzeit sei wieder unklar, in welcher Form beispielsweise die Greifswalder Bachwoche oder der Nordische Klang 2022 stattfinden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Langjährige Geschäftspartner warten verständlicherweise ab, bevor sie Aufträge auslösen. „Die Unsicherheit bei vielen ist groß“, sagt der Geschäftsführer und hat deshalb, wie viele andere Menschen auch, den Wunsch, dass die Pandemie bald endet und der Druckereibetrieb wieder normal läuft. Ein Betrieb, der übrigens nichts mit dem gleichnamigen Unternehmen in der Fleischerstraße zu tun habe, der von Panzigs Sohn geführt werde, betont Evertz.

Neben Philip Bahrmann (links) hat auch Alina Hüpenbecker im August 2021 ihre Ausbildung im Druckhaus Panzig begonnen. Quelle: Christopher Gottschalk

Neustart mit neuen Maschinen

Die ersten Wochen und Monate in Greifswald seien davon gekennzeichnet gewesen, das Unternehmen zu konsolidieren, nachdem sich Ute und Thomas Panzig in den Ruhestand verabschiedeten, erzählt Thomas Evertz. Das Unternehmerpaar war noch vor einem Jahr davon ausgegangen, seine Traditionsfirma am Studentenberg wegen fehlender Nachfolge schließen zu müssen. Dass sich dann mit dem Berliner Druck- und Medientechniker relativ kurzfristig doch noch ein Interessent fand, war für sie eine große Freude.

Dennoch hatten Panzigs wegen einzuhaltender Fristen bereits einen Teil der 17-köpfigen Belegschaft gekündigt und auch Druckmaschinen veräußert. Evertz, der in Berlin Schöneberg Geschäftsführer der Hans Gottschalk Druck & Medien GmbH war und weiterhin ist, packte die Herausforderung trotzdem beim Schopfe, verstärkte sein Team, kaufte neue Maschinen und arbeitete sich in Norddeutschland ein.

„Es macht großen Spaß hier in Greifswald“, versichert er, der nun vorwiegend am Wochenende zur Familie in die Hauptstadt pendelt. Panzigs haben ihm wie versprochen anfangs noch mit Rat und Tat zur Seite gestanden, etwa bei den Drucksachen für die Bundestags- und Landtagswahl. „Ihre Erfahrungen mit den Stimmzetteln war wertvoll, denn diese Arbeiten waren mir bislang nicht geläufig“, so der Chef. „Im neuen Jahr geht es darum, den Betrieb weiter zu stabilisieren“, sagt Evertz. Auch das Team wolle er noch etwas vergrößern.

Von Petra Hase