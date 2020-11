Durchatmen am Schlosssee in Wrangelsburg

Wrangelsburg

Das Schloss in Wrangelsburg in der Nähe von Greifswald ist der ideale Startpunkt für eine kleine Wanderung. Auf dem Parkplatz, der zum Schloss und der Papiermanufaktur gehört, können Sie Ihr Auto abstellen. Wenn Sie rechts herum am Schloss durch den Park gehen, kommen Sie direkt zu einer kleinen Bootsanlegestelle, von der es einen wunderschönen Blick auf den See und den Buchenwald gibt.

Wunderschöner Blick über den Schlosssee

Wolfgang Oehmichen, der Revierleiter des Waldgebietes Jägerhof, empfiehlt eine Wanderung bis zur ehemaligen Schlossanlage Karbow. Eine Strecke ist etwa vier Kilometer lang. Beim Weg durch den Wald kommen Sie an einer Bank vorbei, die abermals einen wunderschönen Blick auf den Schlosssee zulässt. „Direkt daneben befindet sich die Begräbnisstätte der Familie von Karmike, den letzten Eigentümern des Schlosses“, sagt Oehmichen. Wenn Sie geradeaus weitergehen und links herum um den See in Richtung Boltenhagen, passieren Sie auf der linken Seite die ehemalige Militäranlage und kommen ein Stückchen weiter in Karbow an. „Die ehemalige Schlossanlage besteht aus ein paar Ruinen und einem Hügel. Man kann erahnen, wie der Schlosspark früher ausgesehen haben muss“, so Oehmichen weiter.

Lesen Sie auch

Von kat