Durchsuchung in Greifswald: Polizei beschlagnahmt Drogen und Waffen

Greifswald

Bei einer Durchsuchung am Montag in Greifswald hat die Polizei am Montag mehrere Drogen sowie diverse Waffen und Messer gefunden und beschlagnahmt. Den Beamten zufolge wurden die Wohnung und die Kleingartenparzelle eines 43-Jährigen durchsucht. Dafür waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.

Gegen den Mann besteht seit Längerem der Verdacht des Drogenhandels. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den gefundenen Substanzen um etwa 400 Gramm Haschisch und circa 100 Gramm Amphetamine, sowie Konsumartikel und Kleinstmengen.

Kein Waffenschein

Daneben Schreckschuss- und Luftdruckwaffen, deren Beschussfähigkeit jedoch noch bei einer waffentechnischen Untersuchung geklärt werden muss. Eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt der Mann nicht. Er war wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich bekannt. Gegen ihn lagen keine Haftgründe vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Anklam dauern an.

Von OZ