Duschen seit Wochen verboten: Legionellen in Greifswalder Luxus-Studentenwohnheim

Greifswald

Auf eine heiße Dusche müssen die Bewohner der Brinkstraße 3 seit nunmehr drei Wochen verzichten. Der Grund: In den Wasserleitungen einiger Wohnungen wurden erhöhte Legionellenwerte festgestellt. Betroffen von dem Verbot sind demnach mehr als 100 Mieter, die Studentenapartments in der Nähe des Netto-Marktes in der Anklamer Straße bewohnen.

Eine von ihnen ist Elisa Jähne, die per Aushang am Hauseingang über den Legionellenbefall informiert wurde. Seit zwei Jahren wohnt Jähne, die im vergangenen Jahr ihr Pharmaziestudium abgeschlossen hat, in einem der Apartments. Das verhängte Duschverbot überbrückte sie teilweise im Freizeitbad, wie sie sagt. „Aber ganz daran gehalten habe ich mich nicht. Ich wusste, dass die Legionellen durch Dampf in den Körper gelangen. Deshalb habe ich kälter geduscht“. Angst um ihre Gesundheit habe sie nicht.

Die Studentenappartements in der Brinkstraße sind vergleichsweise luxuriös ausgestattet – und haben ihren Preis. Ein Apartment kostet durchschnittlich 350 Euro Warmmiete für ein Zimmer mit rund 20 Quadratmetern. Zudem verfügt jedes Apartment über einen Balkon oder eine Terrasse, eine Einbauküche, Fußbodenheizung sowie einen Einbauschrank und eine modernisiertes Badezimmer – in dem man aber gerade nicht duschen darf.

Legionellen können Lungenentzündungen auslösen

Tatsächlich werden Legionellen, das sind stäbchenförmige Bakterien, durch zerstäubtes oder vernebeltes Wasser übertragen. Die Symptome bei einer Ansteckung variieren. Während bei der Legionärskrankheit, auch Legionellen-Pneumonie genannt, eine Form der Lungenentzündung auftritt, die von Fieber, Schüttelfrost oder Kopfschmerzen begleitet wird, äußert sich das durch Legionellen entstehende Pontiac-Fieber ebenfalls mit grippeähnlichen Symptomen – allerdings ohne Lungenentzündung. Werden die Bakterien mit dem Wasser getrunken, erfolgt in der Regel keine Ansteckung.

Für die Bewohner der Brinkstraße 3 ist nun eines entscheidend. Die Antwort auf die Frage, ab wann das Duschverbot aufgehoben wird. Das fragt sich auch Pia S., die eigentlich anders heißt, aber anonym bleiben möchte. Anders als Elisa Jähne wurden sie und ihre Freundin per Post über den Bakterienbefall informiert. Das war Ende Januar, sagt sie. „Dort stand drin, dass in mehreren Wohnungen erhöhte Werte gemessen wurden. Abwaschen war erlaubt, aber duschen nicht.“ Wer das Wasser nutzen möchte, solle es vorher drei Minuten heiß durchlaufen lassen, hieß es weiter in dem Schreiben, erklärt sie. „Wir duschen aber wieder, weil bei uns nichts gefunden wurde. Blöd ist nur, dass wir nicht wissen, ab wann das Duschverbot aufgehoben wird.“

Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, die die Legionärskrankheit oder das Pontiac-Fieber auslösen können.

„Extrem hohe Kontamination“ in der Brinkstraße 3

Einen Fragenkatalog der OZ, woher die Legionellen stammen könnten und wie die Eigentümer nun gegen diese vorgehen, beantwortete die Hausverwaltung First Single Apartments nicht. Nur so viel: „Unsere Mieter können sich mit ihren Fragen gerne an das Gesundheitsamt oder an uns als Hausverwaltung wenden.“

Das Gesundheitsamt spricht von einer „extrem hohen Kontaminationen in den Steigleitungen“ des Gebäudes. Das bedeutet, dass der Erregerwert von 10 000 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 Milliliter überschritten ist. „Sobald die Ergebnisse deutlich unter diesem Wert liegen, wird das Duschverbot aufgehoben“, erklärt Dr. Marlies Kühn, Leiterin des Gesundheitsamtes.

Wann das sein könnte, dazu können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zunächst müssen die technischen Voraussetzungen wie die Anlagen überprüft werden, so Kühn. Weiterhin muss die Warmwassertemperatur erhöht werden. Zudem werden Spülungen des Leitungssystems vorgenommen.

Mietminderung bei Legionellen hängt von verschiedenen Faktoren ab

Im Internet tauschen sich derweil einige Mieter des Hauses auf der anonymen Plattform Jodel aus. So schrieb ein Nutzer, dass ihm von der Hausverwaltung auf Nachfrage mitgeteilt wurde, dass die Mieter selbst Schuld an den zu hohen Legionellenwerten seien. Demnach wäre eine Mietminderung in der Tat ausgeschlossen, erklärt Dirk Barfknecht, Geschäftsführer des Mietervereins Vorpommern-Greifswald. „Ein Verschulden hat der Vermieter dem Mieter aber nachzuweisen. Zudem kann ich mir bei Legionellen kaum vorstellen, dass der Befall durch die Mieter verursacht wurde“, so Barfknecht weiter.

Ob tatsächlich eine Mietminderung zulässig ist, sei einzelfallabhängig. „Faktoren wie die Dauer der Beeinträchtigung sind schließlich auch zu berücksichtigen“, sagt Barfknecht. Der Geschäftsführer verweist auf ein Gerichtsurteil aus Köln, bei dem in einigen Fällen eine Mietminderung von zehn Prozent anerkannt wurde, nachdem Duschen oder Badewannen aus anderen Gründen nicht funktioniert hätten.

Freuen würden sich die Bewohner über eine Mietminderung angesichts der Preise für die Apartments bestimmt.

