Immer wieder gibt es im Waldstück zwischen Strellin und Ranzin und an Feldern illegale Müllverkippungen. Jetzt luden Täter an die 100 Altreifen ab. Polizei und das Ordnungsamt waren vor Ort und sicherten Spuren.

Dutzende Altreifen bei Dambeck in die Natur gekippt

