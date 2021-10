Greifswald

Es ist erstaunlich, was dieser Kleinwagen alles kann. Nur tanken gehört nicht dazu. Denn dieses Gefährt wird mit Strom betrieben. Das fällt vor allem beim Fahren auf. Nur minimal surrende Geräusche sind zu hören, sobald das E-Auto Fahrt aufnimmt. Ausgestattet mit Automatik, Lichtsensoren, Verkehrszeichenerkennung, einem Display samt Heckkamera schafft es der Fiat 500e Icon innerhalb weniger Sekunden von 0 auf 100 und vermittelt ein Gefühl von Achterbahnstart.

Halter des kleinen elektronischen Sprinters ist Nils Kleemann. Seit Januar dieses Jahres nutzt der Leiter der Montessorischule das E-Auto, das er geleast hat, als Zweitwagen. „Wir müssen alle darüber nachdenken, was wir ändern müssen. Für mich waren ein E-Auto und eine Solaranlage wichtige Schritte“, begründet Kleemann die Anschaffung.

Öffentliche Ladestationen würden den Bedarf noch decken

Auch die Bundesregierung sieht seit Langem Handlungsbedarf in Sachen E-Mobilität und bezuschusst den Kauf eines E-Autos gemeinsam mit den Herstellern mit bis zu 9000 Euro. Denn die Anschaffung eines Elektro-Autos ist noch immer ein teures Vergnügen. Im Beispiel des Fiats 500e Icons liegt der Preis je nach Ausstattung etwa bei 30 000 Euro. Zum Vergleich: Der Neupreis für die Benziner-Variante fängt bei 15 000 Euro an.

Es ist ein Grund, weshalb E-Autos auf den Straßen in und um Greifswald noch immer die Ausnahme, statt die Regel bilden. Einen weiteren Grund sieht Nils Kleemann jedoch in puncto Aufladen. „Die Leute befürchten immer, dass der Akku alle geht, es keine Lademöglichkeiten in der Nähe gibt oder die Ladesäulen dann nicht funktionieren.“ Derzeit sind in Greifswald 33 022 Fahrzeuge zugelassen. Davon sind 25 660 Pkw und von ihnen gerade einmal 140 reine Elektrofahrzeuge.

Der Schulleiter lädt sein E-Auto ein bis zweimal pro Woche zu Hause mit einer extra in der Garage montierten sogenannten Wallbox auf. Der Strom kommt über die Solaranlage auf dem Dach. Kleemann sei durch das Aufladen zu Hause einer der derzeit wichtigsten Zielgruppen für E-Auto-Hersteller. „Die nächste Zielgruppe werden Wohnungseigentümer sein, die sich in der Tiefgarage mehrere Boxen aufstellen werden“, so Kleemann.

Die längste Strecke, die er mit seinem E-Auto absolvierte, waren 500 Kilometer. Doch hier sei eine gute Balance gefragt. Denn je schneller man mit dem E-Auto unterwegs ist, umso schneller geht auch der Akku runter. „Als E-Fahrer hat man kein Interesse daran, zu schnell zu fahren. Denn wenn ich zu schnell fahre, muss ich natürlich öfter anhalten, um zu laden. Im Winter, wenn es kalt ist, laden die E-Autos nicht so schnell, wenn sie nicht warm gefahren wurden. Dann ist auch der Verbrauch höher“, erklärt Kleemann.

Bessere Bilanz bei Treibhausgas-Emissionen

Die Schnellladetechnologie der Fahrzeuge verbessert sich stetig. Das ist gerade für Langstrecken ein wichtiger Punkt, den auch Kleemann betont. Doch dafür müssen die öffentlichen Ladesäulen auch funktionieren. An der Raststätte Demminer Land in Völschow stehen mehrere parat. Doch zwei von ihnen schalten sich nicht frei, nachdem Kleemann zeigen möchte, wie die E-Autos unterwegs aufgeladen werden. Weiter geht es also zur nächsten.

In Greifswald gibt es verschiedene Anbieter für öffentliche Ladesäulen. Mehrere – unter anderem beim Freizeitbad, am Rathaus, am Bahnhof und auf dem Martin-Andersen-Nexö-Parkplatz – laufen über die Greifswalder Stadtwerke. Noch würde das Angebot ausreichen, um den momentanen Bedarf zu decken, sagt Kleemann. Die Betonung liegt auf „noch“. Denn der Greifswalder ist sich sicher, dass in wenigen Jahren noch mehr Menschen aufs E-Auto umsteigen werden. „Allein schon, weil Benzin teurer wird.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch es bleibt die wohl wichtigste Frage: Wie grün sind E-Autos tatsächlich? Allein die Produktion der Batterien verschlingt enorme Energie. Laut einer neuen Studie der Non-Profit-Organisation International Council on Clean Transportation (ICCT) haben Batterie-Elektroautos allerdings schon jetzt eine bessere Bilanz bei den Treibhausgas-Emissionen als Benzin- oder Dieselautos. Wird das E-Auto zudem mit Ökostrom aufgeladen, verbessert sich der „Emissionsvorteil“ sogar noch. Kleemann erklärt, dass die E-Auto-Branche zudem eine der innovativsten ist und sich sehr rasant weiterentwickelt.

Stadtverwaltung rüstet um auf E-Auto

Um die Elektromobilität nicht nur im privaten Bereich attraktiver zu gestalten, werden Anschaffung und Betrieb von E-Autos als Dienstwagen ebenfalls vom Gesetzgeber gefördert. Im Fuhrpark der Greifswalder Stadtverwaltung wurden im vergangenen Jahr vier Verbrennerfahrzeuge durch vier E-Autos ersetzt. Seit dem rollen drei Kia e-Soul sowie einen Nissan e-NV 200 Evalia durch die Hansestadt. Im kommenden Jahr sollen zwei weitere Verbrennerfahrzeuge durch batterieelektrische Fahrzeuge ersetzt werden. „Viele, die schon mal ein E-Auto gefahren sind, wollen nachher gar nichts anderes mehr fahren“, ist Kleemann überzeugt.

Von Christin Lachmann