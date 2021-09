E-Roller in Greifswald: Eine gute Erneuerung für die Stadt

Greifswald

Der Hype um den E-Roller ist vorbei und deswegen kommt er genau zur richtigen Zeit in Greifswald an. Die Argumente sind ausgetauscht, die Regularien direkt besprochen. Es wird Verbotszonen für die flinken Roller geben, die dadurch nicht kreuz und quer in der Gegend rumstehen sollten. Sehen wir sie also als Bereicherung, für Greifswalder und diejenigen, die nur zum Urlaub hier sind.

Geeignet für den schnellen Einkauf

Eine Stadt wie Greifswald, die zwischen der Klosterruine, Strand und historischer Innenstadt viele kleine schöne Ecken hat, die es zu entdecken gibt, ist ein E-Roller, den ich schnell wieder loswerde, das perfekte Fortbewegungsmittel, um die Stadt zu erkunden. Außerdem habe ich nicht immer Lust, für den schnellen Einkauf am Abend das Rad aus dem Keller zu holen. Steht ein E-Roller direkt vor der Tür, funktioniert der bestimmt genauso gut.

Greifswalder entscheiden selbst

Ob der dann so aufgestellt wird, dass er nicht – wie oft kritisiert – im Weg rumsteht, entscheiden die Greifswalder am Ende selbst.

Von Philipp Schulz