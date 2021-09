E-Roller in Greifswald: Unnötig und störend

Greifswald

100 E-Roller stehen in Greifswald, damit Einheimische, Touristen und andere Besucher kurze Wege schnell zurücklegen können. Sinn ergibt das nicht, weil Greifswald eine kleine Stadt ist, in der praktisch alle Ziele in kurzer Zeit mit dem Rad oder zu Fuß zu erreichen sind.

Keine Bewegung auf dem E-Roller

Auf dem Fahrrad steigt dabei wenigstens der Puls, wenn man etwas schneller fährt und sich zu Fuß zu bewegen hält ebenfalls gesund. Auf dem E-Roller stehen Fahrer still, auch die letzte Motivation zur Bewegung fällt weg. Dabei geht es im Alltag kaum einfacher, in Schwung zu bleiben, als die Wege in der Stadt auf dem Rad oder zu Fuß zu nehmen.

Wege werden versperrt

Zudem ist bereits jetzt zu sehen, dass die Roller im Weg stehen. Nicht quer auf der Straße und achtlos hingeworfen wie in Berlin beispielsweise, aber Kurven werden enger und Wege versperrt, wenn ein E-Roller den Platz einnimmt. Sowieso konkurrieren Radfahrer und Fußgänger um Platz – ein neuer Mitspieler macht die Situation unnötig komplizierter.

Von Christopher Gottschalk