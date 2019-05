Greifswald

In der vergangenen Woche standen die Linke-Politiker Martin Schirdewan und Helmut Scholz Greifswaldern vor dem Aldi-Markt am Ernst-Thälmann-Ring Rede und Antwort. Zu Gast waren die EU-Politiker um mit Bürgern anlässlich der näher rückenden Europawahlen am 26. Mai ins Gespräch zu kommen.

Für Scholz, der seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament ist, war Greifswald eine von mehreren Stationen des Bürgertreffens in seiner Wahlregion Mecklenburg-Vorpommern. Zusammen wollen er und Schirdewan, Spitzenkandidat der LINKE für die Europawahl und seit 2017 Mitglied des EU-Parlament, Europa sozialer gestalten. „Es ist natürlich eines unserer zentralen Ziele, nicht nur für diesen Wahlkampf, sondern auch politisch insgesamt, dass die Europäische Union zu sozialer Gerechtigkeit findet“, so Schirdewan.

Dafür sieht der studierte Politikwissenschaftler großen Änderungsbedarf innerhalb der EU: „Wir müssen einen radikalen Kurswechsel herbeiführen- in Richtung einer Sozialunion.“, erklärt er. Das findet auch Parteikollege Scholz: „Wir haben aktuell eine große Lücke in der Gesetzgebung. Es gibt eine Wirtschafts- und Währungsunion, jedoch keine Sozial- und Umweltunion. Hier muss nachgebessert werden.“ Vorschläge der Linke um diese Ziele umzusetzen, seien die Einführung einer Europäischen Arbeitslosenversicherung, die Stärkung von Gewerkschaften, sowie eine stärkere Tarifbindung. Zudem sei es ein erklärtes Ziel einen europäischen Mindestlohn einzuführen, genauer gesagt: „Nicht einen Mindestlohn, der überall gleich wäre, sondern die Berechnung der jeweiligen Fälle in den Mitgliedsstaaten“, so Scholz.

Neben sozialen Zielen stünden aber auch andere Themen auf der Agenda der Partei: „Frieden, Demokratie, Soziales, Umwelt und Solidarität“ sind laut Scholz die europäischen Werte, für die sich die Linke einsetzt. Der Einfluss der EU sei besonders auf kleinere Städte und Kommunen wie Greifswald groß. „Europäische Politik ist ganz eng mit nationaler und kommunaler Politik verbunden.“ Im EU-Parlament beschlossene Richtlinie beträfen beispielsweise auch Wirtschaftsbetriebe in der Hansestadt. Zudem: „Ist die EU mit dem Erasmus Plus-Programm und anderen Angeboten in er Verantwortung, dass junge Menschen lebenswerte Perspektiven bekommen.“

Carla Blecke