Lubmin

Für 38 Millionen Euro entsteht auf dem Gelände des früheren Atomkraftwerks Lubmin derzeit eine neue, mächtige Zerlegehalle für große Reaktorbauteile in endlagerfähige Größen. Bei der feierlichen Grundsteinlegung am Freitagmittag bediente sich Henry Cordes, Geschäftsführer der Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN), gleich mehrerer Superlative. Und das nicht nur, weil der nach neuestem Stand der Sicherheitstechnik konzipierte Bau mit 68 Metern Länge, 35 Metern Breite und einer Höhe von 31 Metern bis zur Fertigstellung Ende 2022 beachtliche Ausmaße annehmen wird.

„Die Zerlegehalle ist unser Leuchtturm hier am Standort, das Markenzeichen für das neue EWN“, sagte Cordes vor Vertretern von Behörden, Ämtern, Planern und Baufirmen. „Wir werden über vier Jahrzehnte, bis in die späten 2060er Jahre hinein, Rückbau- und Entsorgungsarbeiten leisten können.“ Damit übernehme das Unternehmen bundesweit eine wichtige Aufgabe. Mehr noch: „Die Zerlegehalle ist in ganz Deutschland einzigartig. Es gibt kein zweites Bauwerk, keine zweite Anlage in dieser Auslegung, mit dieser Spezifik und in dieser Qualität“, betonte Henry Cordes mit Stolz.

Anzeige

In Nachbarschaft der neuen Halle befinden sich die Zentrale Aktive Werkstatt (ZAW) und die Zentrale Dekontaminations- und Wasseraufbereitungsanlage (ZDW). Quelle: Petra Hase

Weitere OZ+ Artikel

Tiefgründung begann bereits 2018

Gegründet als bundeseigenes Nachfolgeunternehmen der DDR-Kernkraftwerke Lubmin und Rheinsberg ( Brandenburg) ist die EWN seit 1995 unter anderem für den Rückbau und die Entsorgung dieser beiden Atommeiler verantwortlich. Ein Großteil der Arbeiten sind bereits erledigt. Demontierte Bauteile, radioaktive Reststoffe und Abfälle wurden in den Hallen des Zwischenlagers Nord nah am Bodden deponiert. Doch Großkomponenten, wie etwa die massiven Dampferzeuger sowie Reaktordruckgefäße und andere Reaktorbauteile, müssen noch zerlegt und in Endlagerbehälter verpackt werden. „Da die vorhandenen Möglichkeiten im Zwischenlager dafür nicht ausreichen und die Arbeiten auch nicht fernbedient vonstattengehen können, kam es zur Planung der Zerlegehalle“, erklärt EWN-Sprecherin Marlies Philipp. Der Aufsichtsrat stimmte dem Vorhaben 2014 zu, danach nahmen die Pläne Gestalt an. Im Juni 2018 erteilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Baugenehmigung. Noch im selben Jahr begann die Tiefgründung auf etwa 330 Großbohrpfählen. Der Hochbau startete im Juli dieses Jahres.

Ein Dampferzeuger wiegt 157 Tonnen

Das Objekt soll in vier Ausbaustufen errichtet werden. Die erste Stufe beinhaltet die Dekontamination, Zerlegung und Verpackung der 21 aus den Reaktorblöcken 1-4 ausgebauten Dampferzeuger, die sich jetzt in Halle 7 des Zwischenlagers befinden. Es sind quasi die Komponenten mit der niedrigsten radioaktiven Belastung. Jeder Dampferzeuger wiegt 157 Tonnen. In den Folgejahrzehnten sollen dann die stärker belasteten Reaktorbauteile in der Halle aufbereitet, zerkleinert und verpackt werden. Das geschieht mit Wasser und unter Zuhilfenahme einer Fernsteuerung. Deshalb wird die neue Zerlegehalle in Nachbarschaft zur Zentralen Aktiven Werkstatt und der Zentralen Dekontaminations- und Wasseraufbereitungsanlage im östlichen Bereich des Betriebsgeländes errichtet.

An der feierlichen Grundsteinlegung nahmen coronabedingt relativ wenige Vertreter von Behörden, Ämtern und Firmen teil. Quelle: Petra Hase

Abfall soll in den Schacht „Konrad“

Perspektivisch sollen die so behandelten und verpackten Teile im Schacht „Konrad“ landen – dem Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall in Salzgitter ( Niedersachsen). „Der Schacht schließt im Jahr 2067. Bis dahin müssen wir eingeliefert haben“, sagte Henry Cordes. Heißt auch: „Mindestens über vier Jahrzehnte wird die Zerlegehalle viele hochwertige Arbeitsplätze bieten“, so der EWN-Chef. Wobei neue Stellen erst einmal nicht in Aussicht stehen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 970 Mitarbeiter, davon 840 am Standort Lubmin.

Die Corona-Pandemie, so Cordes auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG, habe die Arbeit im Werk nicht ins Schlingern gebracht. „Niemand musste in Kurzarbeit. Allerdings haben wir betriebsinterne Abläufe umgestellt, Teams verkleinert, Verwaltungsmitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Dadurch kam es in einigen Bereichen zu Verzögerungen“, sagte er. EWN-Geschäftsführer Jürgen Ramthun ist froh, dass bislang kein Mitarbeiter an Corona erkrankte: „Es gab mehrere Verdachtsfälle, doch keinen bestätigten Fall.“

Von Petra Hase