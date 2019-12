Echtes Wunsch-Kind in Anklam, 1000. Geburt in Greifswald

Greifswald/Anklam

Ein Silvester-Baby, das eigentlich zu früh kam. Die 1000. Geburt des Jahres in der Greifswalder Uni-Medizin. Vier Babys an Heiligabend. Und dann noch ein echtes Wunsch-Kind! Die Babys, die in den letzten Tagen des Jahres 2019 in Greifswald und Anklam geboren wurden, könnte man durchaus als außergewöhnlich bezeichnen.

Silvester-Kind schon vor Weihnachten

Die kleineElla Silvesterhätte dem Namen nach eigentlich am 31.12. zur Welt kommen müssen. Sie zog es aber vor, Weihnachten bereits in den Armen ihrer Familie zu verbringen. Sie wurde am 23.12. um 15.16 Uhr geboren – mit 4250 Gramm und 52 Zentimetern in der Ameos-Klinik in Anklam. Dort erblickte am 27.12. um 12.53 Uhr auch ein schon vom Namen her echtes Wunsch-Kind das Licht der Welt: nämlich Mika Hailey Wunsch (3010 Gramm, 47 Zentimter). Beide Kinder werden künftig in Anklam zu Hause sein – genau wie Mathilda Salje(3860 g, 51 cm), die am 21.12. um 0.49 Uhr geboren wurde. Die Ferdinandshoferin Melina Laatsch(2920 g, 48 cm) machte indes am 22.12. um 7.03 Uhr ihren ersten eigenen Atemzug.

Vier Geburten am 24. Dezember in Greifswald

In der Unimedizin Greifswald konnte unterdessen kurz vor Weihnachten die 1000. Geburt des Jahres gefeiert werden. Leon Marquardtkam am 23.12. um 16.48 Uhr zur Welt. Der Neuenkirchener wog 3270 Gramm bei 50 Zentimetern Körpergröße. Der Neu-Greifswalder Johannes Ewert(52 cm, 3580 g) folgte am gleichen Tag um 23.18 Uhr. Heiligabend gab es gleich vier Geburten: die von Lucas Huruy( Greifswald, 51 cm, 2960 g) um 5.39 Uhr, eine um 7 Uhr, die von Remus Maximus Voß(Wrangelsburg, 1980 g, 46 cm) um 14.55 Uhr und die von Zumurud Al-Khamasi( Greifswald, 50 cm, 3300 g) um 17.29 Uhr.

Viele Babys kurz nach Weihnachten

Nele Kilianaus Süderholz (48 cm, 1810 g) wurde derweil am zweiten Weihnachtsfeiertag um 14.34 Uhr in der Greifswalder Unimedizin geboren. Einen Tag später – am 27. Dezember – erblickten die Neu-Greifswalderin Merle Schulz (5.30 Uhr, 50 cm, 3320 g), das Mädchen Hannah (7.58 Uhr, 51 cm, 3880 g), der Neu-Greifswalder Anton Steinhagen(13.53 Uhr, 53 cm, 4170 g) und die derzeit wohl jüngste Loitzerin Charlotte Johannsen (15.22 Uhr, 48 cm, 3270 g) das Licht der Welt – wie auch die kleine Greifswalderin Manja Jakobi(17.35 Uhr, 48 cm, 2695 g).

Einen Tag später – am 28.12. – wurden Carlo Linzmeieraus Zinnowitz (7.27 Uhr, 47 cm, 2100 g) und Eva Strelowaus Greifswald (11.28 Uhr, 47 cm, 2670 g) geboren. Als echte Sonntagskinder entpuppten sich zwei Carls: Carl Sternberg(54 cm, 3930 g) aus Greifswald und Carl Hansen(50 cm, 3980 g) aus Wusterhusen. Beide machten ihren ersten Schrei am 29.12. – Carl Hansen um 16.22 Uhr, Carl Sternberg um 19.24 Uhr.

Viel Glück im Leben!

Wir wünschen allen Neugeborenen viel Glück und Freude im Leben – natürlich auch jenen, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

