Greifswald

Auch in diesem Jahr will der Landkreis Vorpommern-Greifswald bürgerschaftliches Engagement auszeichnen. Dafür nimmt die Kreisverwaltung ab sofort Vorschläge entgegen. Gekoppelt sein sollten sie mit einem Text über das zu würdigende Engagement der jeweiligen Person oder Gruppe (beides ist möglich). Vergeben wird der Preis in zwei Kategorien: als Jugendehrenamtspreis für junge Leute bis 25 Jahre und als Ehrenamtspreis für Bürger und Bürgerinnen über 25 Jahre.

„Ehrenamtliches Engagement bereichert unser Leben und macht so vieles möglich. Das kann man in jedem Dorf, in jeder Stadt beobachten“, sagte Landrat Michael Sack ( CDU). Nach wie vor bildeten hier Feuerwehr und verschiedenste Vereine den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Zusammen mit Schule, Kindergarten, Kirche und anderen Einrichtungen werde daraus ein großes Ganzes. „Vom ehrenamtlichen Engagement vieler Menschen profitiert eine ganze Region. Es erfüllt sie mit Kultur, macht sie lebenswert und liebenswert. Ohne unsere ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer würde unser Zusammenleben nicht funktionieren. Deshalb ist das Ehrenamt von unschätzbarem Wert für Menschen jeden Alters“, betonte Sack.

Vergeben werden sollen die Preise in einer Veranstaltung am 8. Dezember. Eine unabhängige Jury wird aus den eingehenden Bewerbungen die Preisträger auswählen.

Anmeldeformulare können auf der Internetseite des Landkreises unter folgenden Link online ausgefüllt oder heruntergeladen werden: https://www.kreis-vg.de/Landkreis/ Ehrenamt/Ehrenamtspreis-2020. Verschickt werden sollten die Vorschläge an andrea.heinig@kreis-vg.de oder postalisch an: Landkreis Vorpommern-Greifswald, Hauptamt stärkt Ehrenamt, Feldstraße 85 a in 17489 Greifswald.

Von Sven Jeske