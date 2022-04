Greifswald

Er wirkt schüchtern, als er zwischen den anderen 30 Frauen und Männern steht, die alle gemeinsam mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises Vorpommern-Greifswald ausgezeichnet wurden. Fast so, als ob es ihm ein klein wenig unangenehm ist, die Auszeichnung für sein Engagement entgegenzunehmen. „Doch, ich bin natürlich auch stolz“, sagt Harald Krüger. Doch vor allem sieht er die vielen Stunden, die er jede Woche ins Ehrenamt investiert als seine Hobbys an. „Das macht mir Spaß“, sagt der 28-Jährige.

Finanzen und Webseite für Gristuf

Er mag es, wenn Menschen verschiedener Kulturen aufeinandertreffen und bei einer bunten Party ausgelassen sein können. Im Verein Gristuf (Greifswald International Students Festival) wird genau das alle zwei Jahre ermöglicht. Studierende aus verschiedenen Ländern kommen in die Hansestadt, um hier ein vielseitiges Programm mit Einheimischen zu erleben. Auch die Fête de la Musique, ein kostenloses Musikfestival am Tag der Mitsommersonnenwende, wird von Gristuf organisiert und Harald Krüger ist dann mittendrin. „Wenn es losgeht, bin ich da, wo ich gebraucht werde, trage Boxen von A nach B und fahre das Equipment zu den verschiedenen Bühnen“, erklärt Harald Krüger. Doch der Großteil der Arbeit findet im Vorfeld statt, dann schreibt Harald Krüger Anträge, um Fördermittel einzuwerben oder kümmert sich um die Webseite. Da er hauptberuflich als Softwareentwickler arbeitet, ist das sein Steckenpferd.

Vorschlag für die Ehrung vom Stadtjugendring

„Der Verein Gristuf lebt vom ehrenamtlichen Engagement junger Menschen. Dort spielt Harald seit vielen Jahren eine wichtige Rolle und hat sich schon um alles gekümmert, ob nun Technikbetreuung oder Finanzierung. Das ist total wichtig“, sagt Tino Nicolai vom Stadtjugendring, der Harald Krüger für den Preis vorgeschlagen hat. „Harald ist ja außerdem auch bei der Straze aktiv. Er ist vielseitig und vor allem total verlässlich.“

Untersützung bei Sanierung der Straze

Als es vor mittlerweile sieben Jahren die ersten Überlegungen gab, dass Gristuf in das geplante Initiativenhaus Straze in der Stralsunder Straße mit einziehen könnte, wurde Krüger dort aktiv und half, das damals vollkommen baufällige Haus zu sanieren. „Es gab viele Subbotniks, bei denen wir zum Beispiel das Haus erstmal entrümpelt haben“, erinnert sich Harald Krüger. Später war er mit im Team, das Parkett zu erneuern und die Decke im Saal mit Sandfarbe zu streichen. Zwei Mal, wie Harald Krüger betont. Er hat auch geholfen, das Wlan-Netzwerk anzuschließen, weil das seinem Beruf wieder ein Stück näher liegt.

Weg führte fürs Studium nach Greifswald

Denn eigentlich ist Harald Krüger promovierter Physiker. Fürs Studium kam er 2011 nach Greifswald aus Oldenburg in Niedersachsen, wo er aufgewachsen ist. „Während meines Bachelors hab ich mich voll und ganz aufs Studium konzentriert. Die ersten Jahren war da kaum Luft für irgendetwas nebenbei“, blickt Krüger zurück.

Rugby als körperlicher Ausgleich

Lediglich Rugby hat er damals gespielt, wie bereits als Grundschüler und Jugendlicher. 2014 baut er dann eine Rugby-Frauenmannschaft in der Hansestadt auf, die er für etwa anderthalb Jahre trainierte. Danach spielten Frauen und Männer wieder in einer gemeinsamen Mannschaft, in der Krüger bis heute aktiv ist.

Von Katharina Degrassi