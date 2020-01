Ehrennadel für Arzt aus Behrenhoff bei Greifswald

Behrenhoff

Dr. Peter Konschake kümmert sich um die Gesundheit der Behrenhoffer Bürger, er ist Galerist in Greifswald. Darüber hinaus war er bis zur Wahl im Mai dieses Jahres auch noch zwei Jahrzehnte lang Gemeindevertreter in Behrenhoff. 2019 trat er nicht mehr an. Für sein Engagement, für seinen Einsatz für die Demokratie, erhielt der Mediziner die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern. Die Auszeichnung wurde jetzt durch Bürgermeister Karsten Birnbaum auf einer Sitzung der Gemeindevertretung überreicht.

Von eob