Greifswald

Mit der Anbringung des Geländers von 1886 wurde die Sanierung der Greifswalder Martin-Luther-Straße vollendet. Am Geländer wurde das Namensschild „ Augusta-Brücke“ angebracht. Das gab es schon ab 1892, um an die 1890 gestorbene verwitwete Kaiserin Augusta zu erinnern. Es wurde möglicherweise in den 1920er Jahren abgebaut, als eine Reihe von Benennungen zur Erinnerung an die preußische Geschichte entfernt wurde. Kaiserin Augusta war die Ehefrau des 1888 verstorbenen Kaisers Wilhelm I.

Augusta richtete Waisenhaus ein

Sie war eine geborene Sachsen-Weimar-Eisenach und eine kluge Frau von hoher Bildung. Goethe bezeichnete sie als so liebenswürdig, so originell: „heller Verstand und reiches Wissen.“ Die friedliebende Augusta, Gegnerin von Otto von Bismarck, versuchte vergebens, den Krieg gegen Dänemark 1866 und gegen Frankreich 1870/71 zu verhindern. Daher trug sie schwer daran, nach diesem gewonnen Krieg und der Gründung des Deutschen Reiches, erste deutsche Kaiserin zu werden. Augusta widmete sich caritativen Bestrebungen, etwa durch Einrichtung eines Waisenhauses für Mädchen, die durch den deutsch-französischen Krieg von 1870/71 Waisen geworden waren.

Ehrung sei patriotische Angelegenheit

Wenige Wochen nach ihrem Tod am 7. Januar 1890 äußerte der Bürgerverein der Greifswalder Neustadt auf der Sitzung des Bürgerschaftlichen Kollegiums die Bitte, „den Magistrat zu ersuchen, zum Andenken an die verstorbene Kaiserin Augusta die von der Papenstraße (seit 1917 Martin-Luther-Straße) nach der Bahnhofstraße führende Brücke , Augusta-Brücke‘ zu benennen“. Der Abgeordnete Roschwitz begründete diesen Antrag: Es handle sich hier um eine patriotische Angelegenheit. „Soeben haben noch die städtischen Kollegien durch die Beileidsadresse ihre patriotische Gesinnung kundgegeben; andere Städte haben sie bereits durch Benennung neuer Stiftungen ausgeübt, [Wuppertal-] Elberfeld (der Autor) aus dieser Veranlassung 100 000 Mark bewilligt. In Anbetracht unserer städtischen Finanzen seien die Wünsche des Bürgervereins höchst bescheiden; sie seien leicht erfüllbar und kosten kein Geld.“

Nach Kaiser Wilhelm sei die Wilhelmsbrücke (Fleischerstraße, der Autor) benannt. Die parallel laufende Brücke sollte darum Augusta-Brücke, der freie Platz vor der höheren Mädchenschule Augusta-Platz heißen. In den Räumen der höheren Mädchenschule tage der Vaterländische Frauenverein, dessen Protektorin die verstorbene Kaiserin Augusta war. Seit 1892 trug die Brücke den Namen „ Augusta-Brücke“.

Ein Buchstabe macht den Unterschied

Dieser Name hat nichts zu tun mit dem 1891 vergebenen Namen für das Schulgebäude an der heutigen Lutherstraße, die „Auguste-Viktoria-Schule“ genannt wurde. Er bezieht sich für die Brücke auf die Frau Kaiser Wilhelms I. und für die Schule auf die Ehefrau von Kaiser Wilhelm II. Augusta und Auguste: ein Buchstabe macht den Unterschied. Die Brückenbenennung ehrt eine pazifistische Frau von hoher Bildung und sozialem Engagement.

2.Historisches Foto des Schildes von 1892 Quelle: Archiv Niebergall

Von Rainer Neumann