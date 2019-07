Greifswald

Nach Wochen der Trockenheit, gab es in den vergangenen Tagen endlich wieder etwas Regen für die Hansestadt. Schnell waren die Straßen nass, das Wasser verschwand gurgelnd in den Gullys. Doch wohin fließt das Wasser eigentlich und wie ist es um den Zustand des Kanalsystems der Hansestadt bestellt? Die Übersicht über alles, was unterirdisch fließt, kreucht und fleucht hat das städtische Abwasserwerk mit Sitz in der Gützkower Landstraße.

Greifswalds Untergrund ist penibel vermessen

Hier arbeitet zum Beispiel Peter Czarnojahn. Vor ihm stehen zwei große Bildschirme. Auf dem linken sieht man einen Greifswalder Übersichtsplan, überzogen mit einem Gewirr von grünen und purpurfarbenen Linien. „Das sind unsere Regen- und Schmutzwasserleitungen“, erklärt Czarnojahn und klickt auf einen Punkt auf der Karte. Auf dem rechten Monitor öffnet sich ein Archivvideo – und nimmt den Betrachter mit in die Tiefen der Kanäle und Rohre. In der abgebildeten Schmutzwasserleitung der Bleichstraße steht etwa eine Hand breit Wasser, die kleine Spezialkamera auf Rollen liefert hochaufgelöste Bilder der Leitungswand, zoomt näher an ein kleines Büschel heran, was aus der Wand ragt.

Roboter können Hindernisse abfräsen

„Wurzeln“, stellt Abwasserwerk-Mitarbeiter Heiko Zimmermann fest. „Das passiert immer wieder, wenn Bäume über Leitungen gepflanzt wurden. Die Wurzeln wachsen in Richtung Wasser und nutzen ältere, poröse Dichtungen um durchzukommen.“ Damit die Wurzeln nicht zu Verstopfung von Leitungen führen, werden in solchen Fällen kleine Roboter in die Spur geschickt, welche dem Hindernis mit einer Art Fräse zuleibe rücken. Wenn die Dichtungen allerdings porös sind, oder sich Ablagerungen oder Schäden in den Leitungen zeigen, müssen andere Mittel ran. „Mithilfe des sogenannten Inline-Verfahrens können wir die Leitung von Innen sanieren“, so Zimmermann. „Das steht auch nach den Ferien in der Bleichstraße an.“

Leitungen der Bleichstraße werden saniert

Bei dem Verfahren wird ein mit Harz getränkter Glasfaserkunststoff in die Leitung eingebracht, verkleidet die Wände und härtet dort aus. Der Vorteil: Diese Methode kostet nur ein Drittel der herkömmlichen Summe für Sanierungen und geht schnell, ein Öffnen des Oberbodens ist laut Abwasserwerk nicht erforderlich. „Im Bereich der Bleichstraße sanieren wir rund 180 Meter, da dürften wir in einer Woche durch sein.“ Mit dem Zustand der Kanalisation Greifswalds ist Heiko Zimmermann im Wesentlichen zufrieden. „30 Prozent der Leitungen sind mittelfristig sanierungsbedürftig. Ein Konzept für die kommenden fünf Jahre liegt vor“, sagt er. „Das ist zu schaffen.“

385 Kilometer Leitungsnetz liegt unter Greifswald

: Jerun Schramm und Christian Marten spülen die Leitungen mit einer Düse und Wasserdruck vor Quelle: Anne Ziebarth

Ein „fertig“ gibt es in der Arbeit der Abwasserwerkmitarbeiter aber sowieso nicht. „Bei insgesamt rund 385 Kilometer Leitungen gibt es immer etwas zu tun. Seit 2005 haben wir aber bereits einen Großteil des Netzes saniert, insbesondere in der Altstadt. Jetzt sind es punktuelle Arbeiten die anstehen, vor allem im Ostseeviertel und Schönwalde, aber keine flächendeckenden Maßnahmen mehr. Wir kontrollieren täglich Abschnitte mit unserem Videowagen und daraus leitet sich der Handlungsbedarf ab.“

Essensreste und Reinigungstücher für die Kanalisation problematisch

Bevor allerdings der Videowagen mit seinen Kameraaufnahmen starten kann, müssen die Leitungen einmal mit hohem Druck durchgespült werden. „Gerade in den Abwasserleitungen befindet sich doch einiges an Verschmutzung“, erklärt Zimmermann. „Fäkalien, Reinigungstücher, Kleidungsstücke, Essensreste. Alles was die Menschen so ins Klo werfen –und vieles was dort eigentlich nicht hingehört.“ Diese unappetitliche Masse wird vorher mithilfe eines Spülfahrzeugs aufgelockert und in einen Tank abgesaugt. „Nach der Arbeit ist jeden Tag eine ausführliche Dusche angesagt“, meint Mitarbeiter Jerun Schramm und lacht. „Auch nach zehn Jahren im Beruf gewöhnt man sich nicht an den Geruch.“

Vorreinigung des Rohrs muss sein – sonst kommt die Kamera nicht durch Quelle: Anne Ziebarth

Kanal-TV auf der Festplatte

Ist das „Putzkommando“ mit dem Tankfahrzeug durch, beginnt die Arbeit für Operator Detlef Brüske im Videowagen. Die Spezialkamera ist an diesem Tag bereits unterhalb de Brünzower Wende in der Kanalisation unterwegs und sendet Bilder ins Innere des Wagens. „Die Rohre haben unterschiedliche Durchmesser zwischen 150 und 1200 Millimeter, je nach Leitung muss die Kamera mit Extrascheinwerfer oder verbreitertem Fahrgestell ausgerüstet werden“, erklärt Brüske, der seit 1991 beim Abwasserwerk arbeitet. „Die Aufnahmen mit ergänzenden Informationen werden auf einer Festplatte gespeichert und stehen dann im System zur Verfügung.“

Fett in der Küche –Fett in der Kanalisation

Operator Detlef Brüske kann mithilfe einer Spezialkamera in seinem Kamerawagen genau sehen, wie der Zustand der Leitungen ist. Quelle: Anne Ziebarth

In den Leitungen der Brünzower Wende gibt es nicht viel zu entdecken, hier und da sind allerdings merkwürdige weiße Placken an den Wänden zu sehen. „Das sind Fettrückstände“, erklärt Heiko Zimmermann. „In Wohngebieten, in denen viel mit Fett gekocht wird, haben wir das häufiger.“ Werden die Verkrustungen zu groß, wird ihnen mittels Hochdruckreinigung zu Leibe gerückt. „Fitwasser hilft da nicht.“ Zwar gibt es keine Fettberge im Untergrund, wie zum Beispiel in London. Doch die Mitarbeiter des Abwasserwerkes entdecken anderes, auf einem Schnappschuss im TV-Wagen ist eine durchaus fotogene kleine Ratte zu sehen.

Ratten nutzen die Kanalisation zur Nahrungssuche

Ratten nutzen die Kanalisation zur Nahrungssuche –weil viele Menschen Essensreste ins Klo kippen. Quelle: Anne Ziebarth

„Wir haben eine eher kleine Population in Greifswald“, beschreibt Zimmermann. „Wenn, sind es Einzeltiere, die wir mit der Kamera einfangen. Die Ratten wohnen auch nicht in der Kanalisation, sondern benutzen die Leitungen als ,Straße’ und zur Nahrungssuche.“ Trotzdem kommen Rattenköder zum Einsatz. „Muss sein“, sagt Zimmermann. „Sonst vermehren sie sich eben doch. Das liegt daran, dass leider immer wieder Essen in der Toilette heruntergespült wird. Für die Tiere ist das ein Festmahl.“ Die Gefahr, die von den Ratten ausgeht, sehen die Mitarbeiter des Abwasserwerks nicht nur in der Übertragung von Krankheiten, sondern auch im Bereich der Leitungen. „Durch Plastikrohre nagen sie sich zum Teil einfach durch“, so Zimmermann. Solche Beschädigungen der Leitungen könnten zum schlimmsten Szenario führen, einem Einbruch der Oberfläche. „Wenn Erde ins Rohr eindringt, rutscht ja oben Material weg. Wenn dort eine Straße verläuft, wird es brenzlig.“

Starker Lkw-Verkehr führt zu Schäden in den Leitungen

Solche Schäden können auch durch das Absplittern von Wandmaterial entstehen, hervorgerufen etwa durch die durch die Erschütterungen des Lkw-Verkehrs Erschütterungen. „Der hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen“, so Zimmermann. „Dafür waren die Leitungen damals nicht ausgelegt.“ In Greifswalds Untergrund findet man nämlich auch über hundert Jahre alte Exemplare. „Die ältesten sind so etwa von 1910 und bestehen aus Steingut“, erklärt Peter Czarnojahn. „Die Qualität ist gut. Nur die Dichtungen zwischen den Rohrstücken sind problematisch. Die hat man nämlich früher mit Hanf und Teer verschlossen. Diese Mischung aber bröselt aber nach hundert Jahren weg.“ Damit die Mitarbeiter des Abwasserwerkes die Veränderungen der Leitungen künftig noch besser verfolgen können, bekommen sie weitere Unterstützung: „In der kommenden Woche könne wir ein neues Kamerafahrzeug in Empfang nehmen“, sagt Zimmermann. „Damit sind sogar dreidimensionale Darstellungen möglich.“

Anne Ziebarth