Greifswald

Ein Busticket für einen Euro ist eine super Sache. Derzeit fahre ich so gut wie nie Bus. Wenn die Tickets günstiger werden, lasse ich gerne mein Auto stehen für den nächsten Ausflug mit meinen Kindern ins Strandbad Eldena, in die Schwimmhalle oder zum Wackelschiff in Wieck. Dann entfallen die nervige Parkplatzsuche und die Kosten fürs Parkticket. Außerdem finden meine beiden kleineren Kinder (2 und 6) Busfahren mega aufregend.

Obendrein tu ich was Gutes für die Umwelt. Wenn dem Beispiel dann viele Menschen folgen, klappt es hoffentlich auch bald mit der höheren Taktung und einer besseren Linienführung. Erst dann wird der Bus auch für Wege im Alltag eine echte Alternative.

Von Katharina Degrassi