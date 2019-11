Verleger Rainer Mutke aus Greifswald im Alter von 64 Jahren gestorben

Greifswald

Ein Greifswalder Original hat die Bühne des Lebens verlassen. Rainer Mutke, Inhaber des MV-Verlags, hat am Sonnabend im Alter von nur 64 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Greifswalder kannten ihn als umtriebigen Geist, Politiker, Verleger und immer gut gelaunten Partygast. Kaum eine Veranstaltung fand ohne ihn statt, ob im Geokeller, bei den rauschenden Sommerfesten der Universitätsmedizin oder Ausfahrten mit der Königin Wilhelmina: Rainer Mutke konnte mit jedem ins Gespräch kommen, schlechte Stimmung gab es nie. Was kaum jemand über „Mr. zwei Finger in der Steckdose“ wusste: Auch Zuhören konnte der kleine, sportliche Mann ganz hervorragend.

Verleger zog 1993 nach Greifswald

„Die Gespräche mit Rainer werden mir sehr fehlen“, sagt etwa Prof. Norbert Zdrowomyslaw von der Hochschule Stralsund, der mit Mutke zahlreiche Buchprojekte realisierte. „Wir saßen abends oft zusammen und haben über die Zukunft Vorpommerns und der Welt philosophiert. Rainer war ein großartiger, witziger und auch sensibler Gesprächspartner.“ Der gebürtige Koblenzer Mutke war 1993 nach vielen Stationen im In- und Ausland nach Greifswald gekommen und gründete hier den MV-Verlag und Marketing. Die wirtschaftliche Entwicklung der Region Vorpommern war für Mutke immer das Größte, sorgsam dokumentiert in vielen Büchern des Verlags über Greifswald, Stralsund aber auch Gützkow.

Große Anteilnahme in der Region

Auch die enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverband Vorpommern waren ihm wichtig. Die gemeinsame Reisen in die brasilianische Partnerstadt Pomerode und die Gründung des Pommerschen Heimatvereins werden den Beteiligten wohl unvergesslich bleiben. Die eigene Wirtschaftlichkeit durfte dabei aber nicht zu kurz kommen. Mutke konnte sehr überzeugend sein, wenn es darum ging, die Notwendigkeit, etwa einer Anzeige, zu vermitteln. „Nach seinem Tod haben sich unheimlich viele Menschen gemeldet, um ihre Anteilnahme auszudrücken“, sagt Michael Bladt vom MV-Verlag. „Viele haben sich dabei auch für die Hilfe Rainers, für Rat und Tat, bedankt. Uns ist da erst richtig bewusst geworden, wie viele Menschen er Zeit seines Lebens unterstützt hat, ohne ein Wort darüber zu verlieren.“

Optimismus und Freundlichkeit bis zum Schluss bewahrt

Von seiner Erkrankung wussten nur die wenigsten. Noch in diesem Jahr hatte er sich für die Kompetenz für Vorpommern als Greifswalder Bürgerschaftskandidat aufstellen lassen. Er saß bereits mehrere Jahre für die SPD in der Bürgerschaft und war 2008 der Oberbürgermeisterkandidat der Sozialdemokraten. Der Greifswalder Mode-Händler Jens Krafczyk kannte Rainer Mutke seit Mitte der 90er Jahre, mit der Zeit wurde aus der Bekanntschaft eine enge Freundschaft. Seinen unglaublichen Optimismus und seine Freundlichkeit zeichneten Mutke besonders aus, findet Krafczyk: Beides habe er sich bis zum Schluss bewahrt.

Weggefährten blicken auf gemeinsame Zeit zurück

Krafczyk blickt gern auf die gemeinsame Zeit zurück. „Vor 19 Jahren haben wir mit einer Gruppe eine Motorradtour gemacht. Als Rainer sein Zelt aufstellte, fehlte das Überzelt. Es hat in der Nacht ohne Ende geschüttet“, erzählt Krafczyk. „Am nächsten Morgen kam er aus dem Zelt und flatterte mit seinem durchgeweichten Führerschein umher. Den hat er dann zum Trocknen in die Sonne gelegt. Wir haben das so gefeiert", erinnert sich Krafczyk. Auch in der Zeit nach seinem Tod, sollen seine Freunde nicht trauern, hat Mutke festgelegt. Es solle eine Gedenkfeier, keine Trauerfeier stattfinden. „Er wollte, dass Rockmusik gespielt wird und sich die Menschen, die er kannte, begegnen“, so Krafczyk.

Vor dem Tod Nachfolge im Verlag geregelt

Wenige Tage vor seinem Tod konnte Rainer Mutke noch die Nachfolge in seinem MV-Verlag am Greifswalder Koppelberg regeln. Michael Bladt, lange Zeit Wirtschaftstransferbeauftragter der Hochschule Stralsund, hat die Geschäfte übernommen und wird das Lebenswerk von Rainer Mutke fortsetzen. In seinem letzten Editorial für das Vorpommern Magazin ging es Mutke um nichts geringeres als die Welt. Um die Hoffnung, dass doch endlich Vernunft einkehrt, die Menschen in Frieden miteinander leben und der blaue Planet nicht weiter zerstört wird. Mögen sich seine Wünsche erfüllen.

Von Anne Ziebarth