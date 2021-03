In einem OZ-Rückblick zeigen wir die zweite Hälfte des Corona Jahres in Greifswald: Die Zahlen steigen in der zweiten Jahreshälfte an, der zweite Lockdown droht. Hiesige Händler und Künstler erhalten kommunale Hilfen. Das neue Jahr wird so still wie noch nie begrüßt. Lesen Sie Teil 2 der Chronologie.