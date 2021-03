Ein Jahr Corona in Greifswald: Die Hansestadt rückt trotz Abstand zusammen

Greifswald

Zunächst schien es noch weit weg. Doch Anfang März 2020 gelangte das Coronavirus zum ersten Mal ganz dicht an die Hansestadt, nachdem sich ein Ehepaar aus der Nähe von Greifswald infizierte. Nur kurze Zeit später müssen Geschäfte, Bars und Restaurants in der Hansestadt schließen. Greifswald befindet sich mitten im ersten Lockdown. Die OZ blickt mit einer Chronologie auf die Ereignisse der vergangenen Monate zurück.

März: Die Hansestadt zeigt sich solidarisch

Das Abstrichzentrum der Universitätsmedizin eröffnet am 11. März. 15 Tage später nimmt die Klinik den ersten Patienten mit einer Corona-Infektion stationär auf. Sein Zustand ist stabil. Unterdessen gründen drei Hansestädter über das soziale Netzwerk Facebook eine Gruppe für Nachbarschaftshilfe, um Menschen zu unterstützen, die in der Pandemie auf Hilfe angewiesen sind. Innerhalb von drei Tagen wächst die Facebook-Gruppe auf fast 400 Mitglieder.

Es ist der Beginn von mehreren Hilfsaktionen, die aufgrund der Pandemie ins Leben gerufen wurden. Es folgen Gabenzäune in der Hansestadt. Weil die Tafel vorerst geschlossen bleibt, gibt eine Initiative aus Privatpersonen gespendete Lebensmittel aus. Theater, Museen, Gastronomie und ein Großteil des Einzelhandels werden heruntergefahren. Das Stadtmarketing hat mit www.greifswaldisstzuhause.de und www.greifswaldkauftzuhause.de eine Internet-Plattform gestartet, auf der sich alle Greifswalder Gastronomen und Einzelhändler mit ihrem Liefer- oder Abholservice präsentieren können.

April: Greifswald blüht langsam wieder auf

Die Maskenpflicht wird eingeführt. Die Uni Greifswald stellt auf digitale Lehrveranstaltungen um. Trotz Corona protestieren zwei Dutzend Menschen an der Europakreuzung für das Recht auf Versammlungsfreiheit. Greifswalds bekanntester Spieletester Alexander Mehner erstellt eine Liste mit 100 Tipps gegen Langeweile in der Corona-Krise. Mithilfe von 3D-Druckern fertigen Freiwillige des Greifswalder Makerspace sowie eine Firma aus Stralsund Gesichtsvisiere für Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern als Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus an.

Kinder der Stadt zeichnen Regenbögen als Zeichen der Hoffnung und hängen sie in den Fenstern aus. Greifswalder nähen Gesichtsmasken und verteilen sie kostenlos an Pflege- und Senioreneinrichtungen. Die Fraktionen reichen gemeinsam einen Antrag auf kommunale Corona-Hilfen ein, um Unternehmen, die finanziell in Not geraten sind, zu unterstützen. Die Grund- und weiterführenden Schulen fahren langsam wieder ihren Betrieb hoch. Auch viele Geschäfte, der Tierpark und das Museum dürfen unter Auflagen wieder eröffnen. Bis Ende Mai sagt die Stadt größere Veranstaltungen ab.

Jari Möller (links) und Tobias Auel stellen Visiere aus 3D-Druckern für medizinisches Personal her. Hier stehen sie im Institut für Pharmakologie der Uni Greifswald. Quelle: Makerspace Greifswald

Mai: Ein Hauch von Kultur im heimischen Wohnzimmer

Nach wochenlanger Pause öffnet die Greifswalder Tafel wieder. Nachdem städtische Spielplätze geschlossen blieben, dürfen sich Kinder auf diesen nun wieder austoben. Geschäfte mit einer Ladenfläche von über 800 Quadratmeter dürfen ebenfalls wieder öffnen. Der erste Freiluftgottesdienst der evangelischen Kirchen findet unter freiem Himmel statt.

Das Festival Nordischer Klang wird zum Teil ins Internet verlegt. Die Gastronomie darf mit Auflagen wieder hungrige Greifswalder verköstigen. Auch Betreiber von Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen können erneut Gäste begrüßen. Die Musiker von Artur und Band veranstalten das erste Autokonzert in der Hansestadt. Das Theater Vorpommern holt die Zauberflöte ins heimische Wohnzimmer. Das Pommersche Landesmuseum rollt Besuchern den Teppich aus und öffnet nach der Zwangspause wieder. Kleingärten boomen und sind bei Greifswaldern verstärkt nachgefragt. Nun dürfen auch alle anderen Schulklassen wieder in den Unterricht.

Juni: Ein neuer Rekord trotz Corona

Ein Teil der Greifswalder Bachwoche findet online statt. Trotz Corona zeigten sich die Hansestädter bei der dreiwöchigen Aktion Stadtradeln besonders aktiv und stellten im Juni neue Rekorde auf: Insgesamt 925 Aktive aus 75 Teams legten gemeinsam fast 200 000 Kilometer auf dem Rad zurück. Die Musiker der Johannesgemeinde wollen in Zeiten der Corona-Pandemie Freude schenken. Dafür treten die Hobbymusiker kostenlos vor Seniorenheimen auf.

Die Greifswalder Fete de la Musique wird einen ganzen Tag lang am 21. Juni ins Radio verlegt. Die dazugehörigen Bands treten nacheinander unter strengen Sicherheitsvorkehrungen im St. Spiritus auf. Das sozio-kulturelle Zentrum beteiligt sich zudem im Juni unter anderem mit der Veranstaltungsfirma AEN, dem Pommerschen Landesmuseum und dem Theater Vorpommern an der bundesweiten Aktion „Night of Light“. Bei dieser werden Kultureinrichtungen einen Abend lang rot angestrahlt, um auf die Not der Kulturbranche aufmerksam zu machen. Die Hansestadt wirbt mit Schildkröte „Aragon“ und Uhu „Uli“ in einem Video unter dem Hashtag „greifswaldvermissteucht“ um Touristen.

Bei der „Night of Light“ sahen Greifswalder Rot. Bei der bundesweiten Aktion wurden Kultur- und Veranstaltungsgebäude wie hier das Pommersche Landesmuseum angeleuchtet, um auf die brenzlige Situation der Branche aufmerksam zu machen. Quelle: Anne Ziebarth

Juli: Kein Fischerfest, dafür Boddenschwimmen

Obwohl die Kinos im Land wieder öffnen dürfen, bleibt das Greifswalder Cinestar weiterhin geschlossen. Der Grund: Weil die Premieren von vielen internationalen Blockbustern wie „Mulan“ oder „Tenet“ wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in den USA erneut nach hinten verschoben wurden, hätte sich die Wiedereröffnung wirtschaftlich nicht gelohnt. Zwar musste das Fischerfest abgesagt werden, doch das Boddenschwimmen, das jedes Jahr am letzten Tag der Großveranstaltung stattfindet, wollten sich 70 Hansestädter nicht nehmen lassen. Trotz Corona findet der Landeszootag statt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lädt alle Kinder bis 14 Jahre zu einem kostenlosen Besuch ein.

August: Erste größere Veranstaltungen finden wieder statt

Kultur erlebt Anfang August mit dem Tanzstück „Grenzland“, eine Kooperation mit dem Theater Vorpommern, dem Schloss Bröllin und dem Verein „Perform[d]ance“, vor dem Pommerschen Landesmuseum einen kleinen Aufschwung. Etliche Besucher verfolgen das Open Air. Das Theater Vorpommern startet ab dem 11. August mit dem Konzert des Philharmonischen Orchesters in Greifswald nach der Zwangspause die Spielzeit. Die Einschulungsfeiern sind trotz Corona traditionell von Zuckertüten, geschmückten Ranzen und feierlichen Ansprachen geprägt, finden jedoch in der Hansestadt in kleinerer Form statt.

Kiepenkasper und Puppenspieler Hummlerus unterhielt große und kleine Gäste mehrmals täglich mit Geschichten vom Kasperl und der Hexe beim Historienspektakel. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Das Freizeitbad der Hansestadt lässt wieder Schwimmer in die Halle. Eigentlich hätten sie früher eröffnen dürfen, nutzten den Sommer, um Reinigungs- und Sanierungsarbeiten durchzuführen. Auch das Kino zeigt wieder Filme für die Greifswalder. Das Historienspektakel am Museumshafen ist im August nicht nur für die Schausteller das erste größere Fest nach monatelanger Zwangspause. Auch die Greifswalder und Urlauber genießen die Möglichkeit, in entspannter Stimmung wieder eine Veranstaltung besuchen zu können. Im August feiert die Stadt einen ihrer größten Söhne, allerdings findet „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“ in einer abgespeckten Version statt. Dennoch kamen etliche Greifswalder, um den Maler die Ehre zu erweisen.

Von Christin Lachmann