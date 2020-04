Ein-Mann-Ostermarsch auf dem Greifswalder Markt

Greifswald

Ungewöhnliche Zeiten – ungewöhnliche Mittel. Weil in diesem Jahr keine Ostermärsche stattfinden, hat der Greifswalder Professor Gregor Putensen, Russlandkenner und Linkenpolitiker, in diesem Jahr kurzerhand eine Art Ein-Mann-Kundgebung ins Leben gerufen. Mit Plakaten, auf denen „ NATO Abrüstung. Mehr Geld für das Gesundheitswesen“ und „Gute Nachbarschaft mit Russland“ zu lesen war, setzte er sich am Ostersonnabend auf eine Bank am Markt. Weitere Teilnehmer oder ein Demonstrationszug waren nicht vorgesehen, er akzeptiere die besonderen Verhaltensmaßregeln während der Corona-Krise, so Putensen.

Frieden und Abrüstung sind die zentralen Themen, die den 85-Jährigen dazu bringen, Plakate selbstzubasteln und auch den ein oder anderen Knatsch mit seiner Familie zu riskieren. „Mein Sohn und meine Frau waren nicht so begeistert von meinem Vorhaben und sagten, das würde derzeit nichts bringen“, so Putensen. „Aber ich finde es wichtig jetzt hier zu sein.“

Wie kann man eine Welt ohne Kriege schaffen?

Das Thema Krieg verfolgt Putensen bereits seit seiner Jugend. Als Junge sei er nach der Bombardierung Hamburgs acht Stunden lang verschüttet gewesen, das habe ihn tief geprägt. Das Studium im vom Krieg schwer gezeichneten Russland tat sein übriges. „Seitdem habe ich immer überlegt, wie man es erreichen kann, in einer Welt ohne Krieg zu leben“, so Putensen. Sorgen macht er sich über die politische und militärische Gesamtsituation auf dem Erdball, – trotz und wegen Corona. „Es müssen nur ein paar einzelnen Menschen die Nerven durchgehen und wir stehen vor einem neuen, vielleicht unsanktionierten, Krieg“, sagt er. Sein Appell an die Menschen: „Seid aufmerksam, was passiert und denkt nach – denkt nicht nur an Euch, schaut über den Tellerrand hinaus.“

Sehr bewegt habe ihn der Vorstoß von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres angesichts der Corona-Pandemie. „Der hat gefordert, sämtliche Kriegshandlungen auf der Welt zu stoppen“, erzählt er. „Viele Länder haben zugestimmt. Die USA, die Ukraine, Polen und Israel leider nicht. Das ist doch traurig.“

