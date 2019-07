Greifswald

Die Kleingärten und die Garagen auf der Insel Riems sollen auch in Zukunft Bestand haben. Das sei die Forderung der Ortsteilvertretung, so der stellvertretende Vorsitzende des Ortsrates Riems, Uwe Leibelt. Er war Teilnehmer eines Workshops zum Masterplan für die Greifswalder Ortsteile an der Dänischen Wiek, der noch 2019 beschlossen werden soll. Er habe verwundert zur Kenntnis genommen, dass im Bebauungsplan für die Insel Riems in diesem Bereich ein „Sondergebiet Forschung“ ausgewiesen sei. Hierhin könnte sich bei Bedarf das Friedrich-Loeffler-Institut ausdehnen. „Das lehnen wir ab“, sagte Leibelt.

Sonst gab es aber vor allem Zustimmung für die Vorschläge des von der Stadt beauftragten Planungsbüros. Dazu gehören ein Stadtteilzentrum mit öffentlichem Spielplatz und öffentlichen Stellplätzen. „Sehr positiv ist die vorgesehene Begrünung des Damms und die Anpflanzung von Sträuchern“, so Leibelt. Das wäre eine gute Maßnahme gegen illegales Parken auf dem Damm, das leider sehr verbreitet sei. Die Riemser freuten sich, dass der Damm bereits saniert worden sei.

„Äußerst positiv ist der geplante Geh- und Radweg“, sagte der Ortsrat. Zur Weiterführung nach Gristow solle man die Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Mesekenhagen suchen.

„Die Anlegung eines neuen Rundwegs in Riemserort ist ein dickes Brett“, schätzt Planer Georg Döll ein. Ansässige Firmen hätten bauliche Tatsachen geschaffen, mit denen man umgehen müsse. Daher könne man nicht einfach die alte „Auch Naturschutzbelange müssen berücksichtigt werfen, Wir wollen auch zwei Badestellen einbeziehen, die zur Bundeswasserstraße gehören.“

eob