Ein kuscheliger Schlafsack für jedes Neugeborene in Greifswald 

Die Greifswalder Unimedizin schenkt Neugeborenen einen kuscheligen Schlafsack. Den ersten aus der neuen Serie bekam der kleine Arthur aus Greifswald. Die Schlafsäcke entsprechen dem Öko-Tex Standard und tragen mit zu einer Schlafposition bei, die Kinder schützt.

Weniger Fälle von plötzlichem Kindstod im Schlafsack

„Wir geben den Eltern gerne eine Erinnerung an die Unimedizin mit, in der ihr Kind zur Welt kam“, erklärt Prof. Marek Zygmunt. Der Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ergänzt: „So ein Schlafsack ist aber auch ein Schutz für die Kleinsten, denn so liegen sie sicherer als mit Kissen und Decke.“ Insbesondere der so genannte plötzliche Kindstod sei in einem Schlafsack erheblich seltener.

Enrico Pense entwarf das Design

Der neue Schlafsack entspricht allen modernen Anforderungen: Er ist größenverstellbar, kann also eine ganze Weile mit dem Baby mitwachsen, ist ökologisch und klinisch getestet sowie TÜV-zertifiziert. Das Logo hat der Greifswalder Künstler Enrico Pense für die Geburtsklinik entworfen.

