Ein ungewöhnlicher Trickbetrug, eine Ode an eine besondere Frucht und ein desaströser Autokauf

In der Kolumne „Guten Tag, lieber Leser“ , die in der Lokalausgabe erscheint, berichten die OZ-Redakteure über außergewöhnliche Vorkommnisse, plötzliche Erkenntnisse oder persönliche Ereignisse. In diesem Jahr landeten über 250 „Guten Tage“, wie sie intern abgekürzt werden, in der Greifswalder OZ. Wir haben die besten dieses Jahres zusammengetragen:

„ Trickbetrug an der Balkontür“ von Anne Ziebarth (19. August 2019)

Mein gutes Herz stößt in diesen Tagen an seine Grenzen. Im Winter habe ich ja bereits eine Woche mit einer einzelnen Stubenfliege zusammengelebt, weil ich es nicht fertiggebracht habe, sie in den sicheren Kältetod zu schicken. Man arrangierte sich. Zum Schluss waren die Claims dann irgendwie abgesteckt: Sie im Bad, ich im Schlafzimmer. Eines Tages streckte sie die Beinchen dem Himmel entgegen, Ruhe kehrte endlich ein. Seit einigen Tagen habe ich allerdings zwei Fliegen ganz anderen Kalibers in der Wohnung. Wie die Berserker rammen sie immer wieder das Fenster, hektisches Gestrampel an der Glasscheibe. Ich öffnete die Balkontür und Fliege Nummer eins machte sich auf in den Abendhimmel. Zumindest für einige Zehntelsekunden. Dann wurde ich Opfer eines ganz schäbigen Trickbetrugs. Ich konnte noch eine akrobatische 180-Grad-Drehung des Tieres beobachten – und schon sausten zwei schwarze Punkte an mir vorbei. Nun habe ich drei Fliegen im Zimmer, die sorgsam das offene Fenster meiden. Abwarten, ihr Gauner, heute kommt der Ventilator zum Einsatz.

Kommissarische Leiterin der Greifswalder Lokalredaktion Anne Ziebarth. Quelle: Peter Binder

„Die Risiken des Wurstverzehrs“ von Eckhard Oberdörfer (1. März 2019)

Jetzt geht’s an dieser Stelle mal um die Wurst. Wer selbige isst, wird heutzutage häufig kritisiert. Handelt es sich um ein Produkt aus artgerechter Haltung? Führt das nicht zu negativen Folgen fürs Klima? Das sind Fragen, denen sich der Freund von Salami und Bratwurst stellen muss. Aber es kommt noch besser oder anders gesagt schlimmer: Wer 50 Gramm Wurst am Tag verzehrt, der erhöht sein Darmkrebsrisiko um 18 Prozent. Das steht in einer Studie der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahre 2015, die mir kürzlich vorgehalten wurde. Nun liegt mein persönlicher Wurstverzehr schon lange unter der 50-Gramm-Marke. Aber die Studie ist ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, nicht bloß die Überschrift und den ersten Absatz zu lesen, sondern ihr mal auf die – pardon – Pelle zu rücken. Denn die 18 Prozent sind zwar richtig, aber gar so schlimm steigt das Risiko nicht, wenn man auf die absoluten Zahlen schaut. Wurstabstinenzler haben nämlich ein Darmkrebsrisiko von fünf Prozent, Wurstesser eines von 5,9 Prozent. Das hört sich nicht mehr sehr schlimm an, würde aber in unserer Aufregungsgesellschaft keine Schlagzeile hergeben – jedenfalls keine knackige.

OZ-Redakteur Eckhard Oberdörfer. Quelle: Frank Söllner

„Leben und leben lassen“ von Petra Hase (11. Juli 2019)

Eigentlich zähle ich mich guten Gewissens zu den Tierfreunden. Unsere Katze bekommt täglich ihr Futter, obwohl die Chemie zwischen uns noch nie stimmte. Die Tränke fürs Wassergeflügel wird stets aufgefüllt – und trotzdem zwicken die Gänse gern mal in meine Waden. Ich pflücke immer wieder saftigen Löwenzahn für die Kaninchen, obwohl eine Häsin nur darauf wartet, mich beim Füttern beißen zu können. Selbst Frieda, unser Mutterschaf, war grantig zu mir, nur weil ich ihren kleinen Hopser hochheben wollte. Aber irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Dann nämlich, wenn es ans Eingemachte geht. Kaum färben sich die Süßkirschen zart rosa, fallen die Stare invasionsartig in den Baum ein. Ein Netz sollte helfen. Allerdings gibt es ganz gewiefte Vögel, die auch das kleinste Schlupfloch finden. Ganz ehrlich? Ich hab ihn nicht befreit! Als er kraftlos ins Gras fiel, saß unsere Katze in Lauerstellung. Ich glaube, so schlecht ist die Chemie zwischen uns doch nicht.

OZ-Redakteurin Petra Hase. Quelle: Peter Binder

„Grapefruit, du Große“ von Christopher Gottschalk (12. September)

Ich kenne ein Geheimnis. Wenn ich es verrate, steuern mich stets zweifelnde Blicke an. Wirklich? Echt? Ja, sage ich beruhigend. Glaubt mir. Was tue ich also gegen Abgeschlagenheit im beginnenden Herbst oder Plattheit am Nachmittag, wie kuriere ich einen Kater oder heitere meine Mitmenschen auf? Mit einem Teller voll saftiger Grapefruit. Der Norddeutsche kennt sie als Pampelmuse, eine kurze Suche im Internet zeigt auch die Namen „Königin der Zitrusfrüchte“ und „Paradiesapfel“. Der Geschmack bitter, das Gesicht verzerrt nach dem ersten Bissen, die positive Wirkung entfaltet sich sofort, Lächeln macht sich breit. Tatsächlich enthält diese Kreuzung aus Orange und Pampelmuse viel Vitamin C und soll sogar beim Abnehmen und gegen Diabetes helfen. Na ja, nun nicht zu viel versprechen. Aber ich glaube, dass ich einige Kollegen bekehren konnte, die Grapefruit wieder groß zu machen. Die Freude im Büro steigt, wenn der Teller rumgeht. Probieren Sie es aus, glauben Sie mir! Ja, es wirkt.

OZ-Mitarbeiter Christopher Gottschalk. Quelle: Anne Ziebarth

„Mit Unkraut gegen den Klimawandel“ von Martina Rathke (3./4. August 2019)

Bäume können die Folgen des Klimawandels abmildern. Gerade in überhitzten Städten regulieren die Schattenspender die Temperaturen. Bäume produzieren Sauerstoff, speichern Kohlendioxid, binden Staub und reinigen die Luft – für Städte ein wahrer Segen. Äthiopien hat es vorgemacht und pflanzte am Montag in zwölf Stunden 354 Millionen Baum-Setzlinge. Mit der Aufforstungsaktion will das Land den Folgen des globalen Temperaturanstiegs entgegenwirken. Was hat das mit Greifswald und mir zu tun? Meine Perspektive auf die Stadt hat sich geändert. Ich ärgere mich zwar immer noch über das Kraut, das im Sommer wild aus den Ritzen öffentlicher Gehwege, an Straßenrändern, Laternenpfählen und Bordsteinkanten sprießt, interpretiere dies aber als die Greifswalder Form der Aufforstung. Macht gelassener! Wie viel Sauerstoff ein Löwenzahn oder Hirtentäschel produziert, weiß ich nicht. Aber in Summe des aus den Wegkanten sprießenden Krautes kommt die Stadt rechnerisch bestimmt auf mehrere Bäume.

OZ-Redakteurin Martina Rathke. Quelle: Anne Ziebarth

„Aghate Bauer und der Schnitzelwagen“ von Christin Lachmann (2. Dezember 2019)

Sie kennen sie bestimmt auch: Hörversprecher. Oft finden Hörversprecher ihren Ursprung in der Musik. So sind einige Radio-Nutzer jahrzehntelang davon ausgegangen, dass die Gruppe „Snap!“ eine Aghate Bauer besingt. Eigentlich heißt es im Lied jedoch „I’ve got the Power“. Auch bei einem Lied von Roland Kaiser – nämlich „ Santa Maria“ – fragten sich einige Hörer ratlos, warum der Sänger in einer Zeile ein „Schnitzelwagen“ besingt? Besingt er natürlich nicht! Bevor Sie nun zum Radio rennen und hoffen, dass einer der Songs heute noch gespielt wird, wette ich mit Ihnen, dass Sie auch schon mal einen Hörversprecher hatten. Ich hatte meinen im Kindergarten. Wie es die damaligen Tischsitten verlangten, mussten wir uns im Chor für das Mittagessen bedanken. Ich also: „Danke, Greifswald.“ Alle anderen: „Danke, gleichfalls.“ Ich verrate Ihnen nicht, wann mir aufgefallen ist, dass ich mich nicht bei Greifswald für die Nudeln in Tomatensoße bedanken muss. Nur so viel: Hat gedauert.

OZ-Mitarbeiterin Christin Lachmann. Quelle: Peter Binder

„Augen auf beim Autokauf “ von Stefanie Ploch (30. Oktober 2019)

Im April habe ich meinen Führerschein gemacht, und im Überschwang der Glücksgefühle musste sogleich ein Auto her. Im Internet fand ich das vermeintlich perfekte Auto: Ein knallroter VW Lupo, frisch durch den Tüv, für 600 Euro. Was für ein Schnäppchen, dachte ich und schlug zu. Ulrike, wie ich das Auto nannte, war aber nicht mehr so fit wie der Tüv-Bericht vermuten ließ. Innerhalb kurzer Zeit ging die Motorkontrollleuchte in regelmäßigen Abständen an. Ich ließ die Lambdasonde wechseln, einige Wochen später war der Zahnriemen dran. Einen weiteren Monat später ging es wieder in meine Werkstatt des Vertrauens, denn nun ließ sich die Handbremse nicht mehr richtig lösen. Die hinteren Bremsen waren völlig verrostet. Auch das habe ich über mich ergehen lassen. Doch nun macht Ulrike wieder Faxen und die Servolenkung laute Geräusche. Nun ist meine Geduld und mein Geld am Ende und ich lasse Ulrike wieder ziehen – wahrscheinlich bis zum nächstgelegenen Schrottplatz.

OZ-Mitarbeiterin Stefanie Ploch. Quelle: Anne Ziebarth

