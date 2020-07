Pasewalk

Die Polizei in Anklam ermittelt in Folge zweier Einbrüche in Strasburg bei Pasewalk und in der Gemeinde Groß Luckow (Kreis Vorpommern-Greifswald). In beiden Fällen sind Unbekannte in Agrarbetriebe eingebrochen und haben wertvolles Equipment gestohlen.

Drei Antennen und sechs Bordcomputer entwendet

Am 26. Juli meldete der Geschäftsführer eines Agrarbetriebes in Strasburg einen Einbruch. Die Täter drangen gewaltsam auf das Betriebsgelände. Aus drei Traktoren des Herstellers John Deere wurden drei GPS-Antennen und vier Bordcomputer gestohlen. Außerdem verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem auf dem Hof geparkten Pickup, Mitsubishi L 200, und fuhren damit davon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 50 000 Euro.

Am 27. Juli meldete sich ein weiterer Betreiber eines Agrarbetriebes aus der benachbarten Gemeinde Groß Luckow bei der Polizei. Auch hier drangen Unbekannte gewaltsam auf das Gelände und entwendeten aus zwei Mähdreschern des Herstellers John Deere zwei GPS-Bordcomputer im Gesamtwert von 14 000 Euro.

Gestohlener Pickup taucht wieder auf

Derweil tauchte der gestohlene Pickup wieder auf. Zeugen riefen die Polizei, als sie ein „auffällig abgestelltes Fahrzeug in einem Garagenkomplex“ bemerkten. Dabei handelte es sich um den Mitsubishi. Das Fahrzeug wurde untersucht und sichergestellt. Später wird er dem Eigentümer zurückgegeben, heißt es von der Polizei, die vermutet, dass der Wagen nur zum Transport des Diebesgutes diente.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist naheliegend und wird geprüft. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Wer etwas Auffälliges – insbesondere an der Landesgrenze zu Brandenburg/ der A20 – bemerkt hat, wird gebeten, sich an die Polizei unter Tel. 0395 / 55 82 22 24, die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

