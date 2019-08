Diedrichshagen

In ein Einfamilienhaus in Diedrichshagen nahe Greifswald ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eingebrochen worden. Wie am Freitag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte, sei Schmuck im Wert von etwa 2000 Euro gestohlen worden.

Die Bewohnerin zeigte den Einbruch am Donnerstag gegen 17.10 Uhr bei der Polizei an. Den Angaben zufolge hätte sie das Haus um 16 Uhr verlassen. In diesem Zeitraum seien der oder die unbekannten Täter in das Wohnhaus in der Langen Reihe eingedrungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 / 54 02 24 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ/dl