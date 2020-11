Einbruch in Greifswald: Täter schlagen in Einfamilienhaus zu

Greifswald

Dreister Einbruch in Greifswald: Nicht in den Abendstunden oder über Nacht, sondern am Tag sind bislang unbekannte Täter am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen

Der Einbruch muss in der Zeit von 7 bis 14.30 Uhr verübt worden sein, teilt die Polizei mit. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Straße. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen

Beamte der Greifswalder Polizeidienststelle nahmen eine Anzeige auf. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam kamen zum Einsatz und sicherte Spuren. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald (Tel. 03834 5400) zu wenden. Hinweise können auch an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von OZ