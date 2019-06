Große Pläne für Greifswald am Wasser

Greifswald Freizeit - Große Pläne für Greifswald am Wasser Eine Eventarena in Eldena soll den Veranstaltungsort am Greifswalder Strand aufwerten. Auch die Südseite des Ryck soll attraktiver werden. Wassersportler befürchten Nachteile.

Ein Multifunktionsgebäude wie in La Trinité sur Mer in Frankreich können sich die Planer auch in Wieck vorstellen Quelle: Rolf-Dieter Nagel