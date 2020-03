Greifswald

Alle Kassen sind besetzt, die Verkäuferinnen in den Greifswalder Supermärkten ziehen Tag für Tag unzählige Nudelpakete, Konserven und abgepacktes Brot über den Kassen-Scanner. Die 29-jährige Nicole Laury aus dem Rewe-Markt in Schönwalde I lächelt, auch wenn Kunden in diesen Zeiten manchmal ungeduldig werden und Regale nicht sofort nachgefüllt werden können. Sie und ihre Kolleginnen machen in Zeiten der Corona-Krise einen Job, der systemrelevant ist. Was das heißt, berichtet Nicole Laury hier:

„Wenn die Leute früher ein bis zwei Packungen Nudeln kauften, sind es heute fünf. Seit ein, zwei Wochen ist das so, dass die Leute mehr kaufen. Ich bin seit fast zwölf Jahren Verkäuferin, aber so etwas wie jetzt habe ich noch nicht erlebt. Die Kunden kaufen auch viel mehr Tiernahrung. Statt vielleicht fünf Dosen sind es jetzt eben 20. Die Leute kaufen Toilettenpapier, Mehl, Zucker, Tiefkühlware, Aufbackware, Konserven, alles was länger haltbar ist. Vieles wird in Unmaßen gekauft. Da frage ich mich, wo sie das lagern.“

Die alleinstehende Frau ist Mutter eines neunjährigen Sohnes, der jetzt den Hort besucht.

„Ich habe Glück und gehöre als Verkäuferin zu den Berufsgruppen, die als systemrelevant eingestuft sind und eine Notfallbetreuung für die Kinder erhalten. Als alleinstehende Mutter wäre es ansonsten schwierig für mich, die Betreuung meines Sohnes abzusichern.“

Wie sieht Ihr Sohn die gegenwärtige Situation?

„Dass er den Hort besucht, nimmt er ziemlich locker. Es sind ja fast Ferien für ihn. Aber das Thema Corona macht ihm Angst. Man schlägt die Zeitung auf, schaut Fernsehen. Überall wird man nur noch mit Corona konfrontiert. Ich habe ihm erklärt, dass man jetzt vorsichtig sein muss, ich schüre aber keine Ängste. Es ist Aufgabe einer Mutter, den Kindern die Ängste zu nehmen.“

Behörden betonen immer wieder, dass die Menschen nicht hamstern müssen, weil genügend Ware vorhanden sei. Haben Sie Verständnis, dass die Leute unter diesen ungewöhnlichen Umständen so viel kaufen?

„Eigentlich nicht, denn wir haben jeden Tag geöffnet und wir werden jeden Tag beliefert. Wenn jemand fünf Packungen Toilettenpapier kauft, nimmt er anderen etwas weg, die vielleicht eine Packung benötigen. Man sollte Rücksicht auf andere nehmen. Was einige Kunden nicht verstehen, ist, dass sie mit den Hamsterkäufen eigentlich erst die Engpässe produzieren. Da wünsche ich mir mehr Vertrauen.“

Was denken Sie über Corona?

„Wir sollten uns nicht von der Panik anstecken lassen. Die Schutzmaßnahmen kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das hätte alles schon viel früher passieren müssen. Ich denke aber, dass es nach den vier Wochen, in denen das öffentliche Leben jetzt weitgehend eingestellt wird, nicht besser ist und noch einiges auf uns zukommt.“

Der Arbeitsalltag fordert von den Verkäufern im Lebensmittelhandel derzeit vieles ab. Wie sieht es bei Ihnen aus?

„Man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Was wir derzeit erleben, ist krass. Zu Ostern und zu Weihnachten wird ja auch viel gekauft, aber nicht so wie jetzt. Wir arbeiten seit Tagen viel verdichteter, können die Regale gar nicht so schnell auffüllen wie sie leergeräumt sind. Abends bin ich richtig kaputt. Man weiß, was man getan hat.“

Wie sind die Kunden – eher verständnisvoll oder fordernd?

„Es gibt Kunden, die regen sich auf, weil die Regale so leer sind. Für uns ist das schwer, weil wir am wenigsten dafür können. Wir packen und packen immer wieder Ware in die Regale. Wir sind dann sehr geduldig und erklären es den Leuten ganz vernünftig, wieso, weshalb, warum die Ware nicht in den Regalen liegt. Dann gibt es Kunden, die nicht verstehen können, dass andere Kunden so hamstern. Jeder sieht das anders. “

Sie sind permanent mit den Kunden in Kontakt, nehmen das Bargeld entgegen. Die Kunden husten vielleicht noch in die Hand. Wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie Angst, sich zu infizieren?

„Ehrlich: Ich versuche das auszublenden, weil man sich ansonsten kaputt denkt. Es würde einen total verrückt machen, wenn man daran denken würde, dieser oder jener Kunde könnte das Virus in sich tragen. Ich beobachte, dass die Kunden an den Kassen immer noch eng hintereinander stehen und den Sicherheitsabstand nicht einhalten. Was wir als Verkäuferinnen machen können, ist, dass wir die Schutzmaßnahmen einhalten, nicht jeden anfassen, nicht im Gesicht umherklaren und ans Händewaschen denken. “

Gibt es Kunden, die Ihnen jetzt ein Lächeln schenken und sagen, Sie machen einen tollen Job?

„Ja, aber diese Kunden gab es auch vorher schon. Dass es jetzt häufiger passiert, kann ich nicht sagen.“

Was meinen Sie, wie lange werden die Leute noch hamstern?

„Ich habe keine Ahnung. Jeden Tag denke ich, das muss doch langsam aufhören. Aber wir sind noch mittendrin. Wenn jeder statt fünf Packungen Küchenrollen nur eine kauft, dann bekommt auch jeder etwas ab.“

Was würden Sie sich wünschen?

„Dass jeder versucht, auf den anderen ein Stück Rücksicht zu nehmen und sich nicht verrückt machen lässt.“

