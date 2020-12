Rostock

Da der 31. Dezember in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt, haben Supermärkte und Geschäfte prinzipiell geöffnet. Zwar handelt es sich bei Silvester nicht um einen gesetzlichen Feiertag, dennoch gibt es einige Sonderregeln bezüglich der Ladenöffnungszeiten.

Erfahrungsgemäß schließen die meisten Supermärkte und Discounter ihre Türen an Silvester bereits um 13 oder 14 Uhr. Die meisten öffnen zwischen 6 und 8 Uhr. Bis wann Sie Ihre letzten Erledigungen in Mecklenburg-Vorpommern machen können, haben wir für die einzelnen Supermarktketten für Sie zusammengefasst.

Öffnungszeiten zu Silvester von Aldi

Die 101 Supermärkte von Aldi-Nord in Mecklenburg-Vorpommern haben am 31. Dezember keine einheitlichen Öffnungszeiten: Sie öffnen alle um 7 Uhr, die Ladenschlusszeiten variieren von 13 bis 18 Uhr. Auf der Website lassen sich Filialen und ihre Öffnungszeiten suchen.

Öffnungszeiten zu Silvester von Lidl

Lidl-Supermärkte haben am 31. Dezember in der Regel ab 7 Uhr geöffnet. Detaillierte Auskunft, wie lange die Märkte dann geöffnet sind, gibt die Online-Filialsuche der mehr als 80 Standorte in Mecklenburg-Vorpommern. „Unsere Kunden informieren wir über Aushänge an den Filialen über die jeweiligen Öffnungszeiten“, heißt es von Lidl.

Öffnungszeiten zu Silvester von Rewe

Rewe öffnet seine 65 Supermärkte in Mecklenburg-Vorpommern am 31. Dezember nicht einheitlich: Die meisten Filialen öffnen aber bis 16 Uhr (einige schließen schon um 14 Uhr). Um sicher zu gehen, lohnt sich eine schnelle Marktsuche oder der Blick auf die Aushänge.

Öffnungszeiten zu Silvester von Kaufland

Am 31. Dezember sind alle zehn Kaufland-Filialen geöffnet. Allerdings variieren die Schließungszeiten je nach Standort, so dass das Unternehmen keine einheitliche Aussage treffen konnte. Hier geht’s zur bundesweiten Filialsuche von Kaufland, um absolut sicher zu gehen.

Öffnungszeiten zu Silvester von Penny

Die 71 Penny-Märkte des Landes haben am 31. Dezember bis 14 Uhr geöffnet. Geöffnet wird meist zwischen 7 und 8 Uhr. Das variiert allerdings von Filiale zu Filiale. Eine Übersicht über alle Märkte finden Sie online hier.

Öffnungszeiten zu Silvester von Netto

Wie lange die Filialen des Netto Marken-Discounts in MV am 31. Dezember geöffnet haben, könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden, wie Sprecherin Christina Stylianou der OZ auf Anfrage mitteilt. Alle Öffnungszeiten der Filialen im Überblick und mehr Informationen soll es aber rechtzeitig, hier zu finden geben.

Von 7 bis 16 Uhr haben die 112 Filialen des schwarz-gelben Netto geöffnet. „In ganz wenigen Märkten in Shopping Centern, in denen wir Mieter sind, kann es jedoch leichte Abweichungen geben“, informiert Unternehmenssprecherin Kirsten Geß. Alle Märkte finden Sie online in der Marktsuche.

Öffnungszeiten zu Silvester von Real

Mit acht Märkten ist Real in MV vertreten. In Bergen auf Rügen, Wismar-Kritzow, Neubrandenburg, Parchim, Rostock-Sievershagen, Schwerin und Stralsund-Andershof öffnet die Handelskette am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr. Lediglich der Markt in Greifswald weicht ab und öffnet erst um 8 Uhr.

Öffnungszeiten zu Silvester von Globus

Der einzige Globus-Markt MVs in Rostock-Roggentin macht die Türen am 31. Dezember von 7 bis 15 Uhr auf. Generell setzt Geschäftsführer Frank Meißler auf erweiterte Öffnungszeiten vom 20. bis 31. Dezember: „Um den Kundenansturm über die Feiertage zu entzerren, werden wir bereits jeden Tag ab 7 Uhr öffnen. Von einer Erweiterung in die Abendstunden sehen wir aufgrund der aktuellen Lage ab. Ohnehin hat die Erfahrung gezeigt, dass unsere Kunden frühe Öffnungszeiten bevorzugen.“

Öffnungszeiten zu Silvester von Edeka

Vonseiten der Edeka Handelsgesellschaft Nord heißt es, dass zum 31. Dezember rechtlich die allgemeinen Werktagsregelungen gelten. Jeder Marktleiter kann jeweils selbst entscheiden, wie lange er öffnet. „Aufgrund unserer genossenschaftlichen Struktur“, wie Sprecher Max Jendrik Sachau mitteilt. Insgesamt gehören 148 selbstständige Märkte in MV zu Edeka. Eine Übersicht mit weiteren Informationen finden Sie hier.

Von Maria Baumgärtel und Ann-Christin Schneider