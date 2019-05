Greifswald

An der Greifswalder Universitätsmedizin gibt es eine einzigartige Professur an den Medizinischen Fakultäten Deutschlands. Peter Hinz ist Professor für Komplikationschirurgie an der 1999 gegründeten Klinik für Unfallchirurgie, die jetzt im Krupp-Kolleg ihren 20. Geburtstag mit viel Prominenz feierte. Davor wurde wieder unfallchirurgische Teil der Chirurgischen Universitätsklinik und Poliklinik von einem Oberarzt geführt, der von dem Ordinarius bzw. Direktor der Klinik beaufsichtigt worden ist, so der Greifswalder Unfallchirurgieprofessor Axel Ekkernkamp. Mitte der 90er Jahre habe das Bildungsministerium beschlossen, man solle die damals von Prof. Dietmar Lorenz geführte Klinik gliedern, was dem Amtsinhaber nur eingeschränkt Freude gemacht habe,

Ekkernkamp ist zugleich Ärztlicher Direktor des Unfallkrankenhauses Berlin-Marzahn, das 1994 bis 1997 gebaut wurde. „Es war feste Absicht der Landesregierung von Berlin, dass die Marzahner Klinik Teil der Charité (Ost) werden würde“, so Ekkernkamp in einem Schreiben an Staatssekretär Stephan Rudolph ( CDU), der an der Feier teilnahm. „Verschiedene Hochschulreformen und erhebliche Widerstände aus dem Bereich der Professorenschaft führten dann dazu, dass die Marzahner Klinik nicht universitär sein sollte und bis heute geblieben ist.“ Dass Ekkernkamp zwei Funktionen vereint, sei auch das Interesse von Gerd Lorenz gewesen. Die (halbe) Greifswalder Unfallchirurgie-Professur wurde vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften für zwölf Monate befristet gestiftet. Ekkernkamps Bewerbung war erfolgreich. Im Mai 1998 erteilte die Bildungsministerin Regine Marquardt ( SPD) den Ruf. Am 1. April trat Ekkernkamp sein Amt an und übernahm die Leitung der neu geschaffenen Abteilung für Unfallchirurgie innerhalb der Chirurgischen Klinik und Poliklinik. Wie Ekkernkamp weiter berichtet, wechselte Dietmar Lorenz wenige Wochen später nach Berlin. Axel Ekkernkamp leitete die Chirurgische Klinik und Poliklinik kommissarisch bis zum Amtsantritt von Prof. Claus-Dieter Heidecke 2001. Erst 2002 wurde die Unfallchirurgieprofessur entfristet.

Aktuell verfüge die kleine aber feine Greifswalder Unfallchirurgie über 3 W2-Professuren, neben der von Peter Hinz, der von Andreas Eisenschenk mit der einzigen ausgewiesenen Universitätshandchirurgie in Deutschland und der für Physikalische Therapie und Rehabilitation. Eine Kollegin hat den Ruf dafür erhalten. Ekkernkamp weist auch auf die Chancen und Möglichkeiten durch die enge Verbundenheit mit Wolgast hin. Medizinischer Geschäftsführer, Leiterin der Unfallchirurgie, Durchgangsarzt, leitende Unfallchirurgen und Chirurgen in Wolgast gehörten zu den Teams der Unimedizin und des Klinikum Berlin-Marzahn.

Staatssekretär Stefan Rudolph denn auch die beispielhafte Entwicklung und das hohe Engagement der Mitarbeiter, ganz besonders der Professoren Hinz und Ekkernkamp.

