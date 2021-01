Riemserort

Das malerisch gelegene Gristow gehört zu den schönsten Naherholungszielen im Greifswalder Umland und ist gut mit dem Rad erreichbar. Von hier aus bietet sich ein Spaziergang über den Deich, der den Pfarrhof schützt, nach Riemserort an. Bis nach der Wende war das zwischen 1953 bis 1968 errichtete Ensemble aus Gründen des Seuchenschutzes nicht für jedermann zugänglich. Schade, denn in Mecklenburg-Vorpommern gibt es kein zweites Beispiel einer qualitätsvollen Kleinhaussiedlung der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie steht als Ganzes unter Denkmalschutz, über 40 Häuser sind Einzeldenkmale.

Einmalige Gartensiedlung in Greifswald

In Riemserort Quelle: eob

Bis 1992 musste man vor dem Betreten die Wache passieren, um den Ort, die Insel oder das dortige Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit ( Friedrich-Loeffler-Institut) zu erreichen. An der Grenze zum 1958 etablierten Sperrgebiet lagen Desinfektionsmatten für Reifen und Schuhe. Spontanbesuche der Bewohner waren nicht möglich. Das Wachhaus wurde Ende der 1990er Jahre abgerissen, aber es gibt in unmittelbarer Nähe eine Informationstafel zum Ort, auf der es ein Foto des Gebäudes gibt.

Die Einschränkungen für Bürger waren wohl ein wesentlicher Grund für die anspruchsvolle Planung der Siedlung trotz knapper Kassen. Der Kiefernwald, die Lage an und auf einer Düne, die Gartengrundstücke mit Hecken verleihen Riemserort seinen besonderen Reiz. Weil die Versorgung im Vergleich sehr gut war, so es gab es zum Beispiel eine eigene Fleischerei, sprach man gar vom „Königreich Riems“.

Mehrfamilienhäuser am Weg zur Insel Quelle: Eckhard Oberdörfer

Laut Landesamt für Kultur und Denkmalpflege ließen sich die Planer von der Gartenstadtbewegung und dem von dem Österreicher Camillo Sitte (1843 bis 1902) begründeten malerischen Städtebau inspirieren. Dass, wie von ihm postuliert, Straßen nicht gerade verlaufen müssen, Kleinteiligkeit und Abwechslung Orten Charakter verleihen, lässt sich in Riemserort nachvollziehen. Drei separate Fußwege wurden angelegt, darunter einer leicht erhöht zwischen der Straße An der Wiek und den Häusern Am Rundling mit Blick auf die malerische Gristower Wiek.

Die aus Geldgründen fast ausnahmslos verwendeten Typenbauten wurden für die Bebauung der Siedlung modifiziert. In Riemserort hinterließ der besonders vor 1945 populäre Heimatschutzstil – so durch Rückgriff auf traditionelle Materialien wie Rohr zur Dachdeckung und bestimmte Gestaltungselemente wie die Art der Fensterläden – ebenfalls seine Spuren. Abwechslung gibt es auch dadurch, dass die Wohnhäuser der DDR entsprechend einer sozialen Hierarchie gebaut wurden. So stehen am Bukowberg (Nummer 16 und 17) zwei Häuser für Wissenschaftler. Doppel-, Vier- und Sechs-Familienhäuser der 1950er Jahre für andere Mitarbeiter gilt es an der Hauptstraße, der Ringstraße, der Hauptstraße Am Rundling, Am Hang, Bukowberg zu entdecken. Insgesamt entstanden bis 1968 neun Einfamilien-, 28 Doppel- und fünf Mehrfamilienhäuser.

Wandert man zunächst Richtung Insel, erreicht man das historische Logistikzentrum, den ab 1927 entstandenen Kraftfahrerkomplex mit Garagen, Werkstatt und Wohnhaus.

Das alte Logistikzentrum aus den 1920er Jahren Quelle: eob

Weiter Richtung Damm steht an der Straße An der Wiek 12 das rohrgedeckte, große Professorenhaus, das „Chefhaus“, wie es auf einem Plan von 1958 heißt. Es wurde individuell für Prof. Heinrich Röhrer (1905 bis 1992) geplant, der 1948 bis 1970 das Virusforschungsinstitut leitete. Das Gebäude steht leer. In der Nachbarschaft entstanden parallel vier Holzhäuser, die schon 1954 nach „Am Rundling“ umgesetzt wurden. Am Hang und an der Ringstraße sind noch weitere Holzhäuser zu finden.

An der Wiek, nicht weit vor dem 1971 errichteten Damm zur Insel, steht das wohl einmalige Denkmal für eine Versuchstierart für die Maul und Klauenseuchenforschung, die Meerschweinchen. Den vergab Heinrich Röhrer an den Greifswalder Hans Prütz (1902 bis 1972), dessen Werke namentlich aus der Nachkriegszeit überall in der Gegend zu finden sind. Kunsthistoriker Detlef Witt geht davon aus, dass es sich um eine Kopie der ursprünglichen Kalksteinskulptur handelt. 1954 bis 1956 wurde hier die neue Abteilung für Angewandte Virusforschung mit Produktionsanlage für Impfstoffe angesiedelt.

Das Meerschweinchendenkmal Quelle: eob

Auf dem Gelände steht unter anderem auch ein 2017 eingeweihter Neubau für Forschung und Entwicklung der IDT Biologica. In Riemserort wurden schon in der DDR Tierimpfstoffe produziert. Daran erinnert das an der Straße aufgestellte Rollerrad zur Zellkultur- und Virusvermehrung. Auf einer angebrachten Tafel erfahren Interessenten mehr darüber.

Auf der anderen Seite der Straße An der Wiek entstanden im Zuge der Erweiterung des Instituts in den 1950er Jahren die Gebäude für den institutseigenen Fuhrpark mit Garagen, Werkstatt und Wohngebäude der Fahrer. Hier laufen derzeit Investitionen der A4RES Group GmbH aus Bautzen von Torsten Grüber in ein neues Zentrum. Wohnungen in den Bestandsgebäuden und in einem Neubau, Nahversorger, Marina, Gaststätte und Flaniermeile sollen entstehen.

Grüber hat 2016 einen Großteil von Riemserort, darunter das Gelände am Wasser, erworben. Laut Ankündigung sollten schon bis 2019 rund 18 Millionen Euro in Riemserort investiert werden, allein zehn Millionen in das neue Zentrum.

Im neuen Zentrum entstehen Wohnungen Quelle: eob

Die Bauarbeiten für die neue Marina laufen Quelle: eob

Jetzt bietet sich der Weg zurück und dann Richtung Norden über die Straße Bukowberg und die Schulstraße ins Zentrum von Riemserort an. Wie es für Gartensiedlungen postuliert wird, entstand an einem großen Rasenplatz zunächst die inzwischen geschlossene Schule mit schmückenden Reliefs und Rohrdach. Gegenüber wurde 1968 der Kindergarten eingeweiht. Schon aus den 1950er Jahren stammt das rohrgedeckte Gaststättengebäude Hauptstraße 12, in dem Wohnungen eingerichtet werden sollen. Teil dieses Gebäudes ist ein Landwarenhaus. Auch ein Friseur bot hier seine Dienste an.

Blick über den zentral gelegenen Rasenplatz zum Kindergarten Quelle: eob

Die alte Schule Quelle: eob

Reliefs am Schulgebäude Quelle: eob

Das frühere Landwarenhaus mit Gaststätte und Friseur Quelle: eob

Über die Ringstraße kann man Richtung Kalkvitz und dann zum Brooker Weg gelangen. Von hier ist es nicht weit zum Deich, dem Birkenwäldchen und der Kleingartenanlage. Am Brooker Weg stehen 1988 eingeweihte Blöcke der Wohnungsbauserie 70, die den Bautznern gehören. Die Sanierung und Umgestaltung läuft. Über die Ringstraße, die Straße Am Rundling und wieder die Ringstraße wird erneut An der Wiek erreicht.

Deich bei Kalkvitz Quelle: eob

Über die Straße oder den gepflasterten Riemser Weg am Pfarrhof vorbei geht es nach Gristow zurück.

Von Eckhard Oberdörfer