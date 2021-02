Ein Berliner, der in Ahlbeck eine Zweitwohnung hat, wollte vor Gericht erwirken, dass er trotz des gegenwärtigen Einreiseverbots in den Landkreis Vorpommern-Greifswald auf die Insel Usedom kommen kann. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Greifswald entschieden – mit dieser Begründung.

Am vergangenen Wochenende wurde in Wolgast vor der Zufahrt zur Insel Usedom kontrolliert, ob Fahrzeugführer verbotenerweise in den als Corona-Hochrisikogebiet eingestuften Landkreis einreisen wollten. Quelle: Tilo Wallrodt