Rostock

Angler in Stralsund und Greifswald müssen sich in diesem Herbst früher als in den Vorjahren auf Einschränkungen einstellen. Der Hafen Stralsund und der untere Ryck bei Greifswald sind von der oberen Fischereibehörde bereits vom 12. Oktober an als sogenannte Winterlager ausgewiesen worden, wie eine Sprecherin des Landesamtes für Fischerei (LALLF) in Rostock am Freitag mitteilte.

Angeln nur zu bestimmten Zeiten

Als Winterlager werden demnach Schutz- und Rückzugsräume für Fische wie Hecht, Zander und Barsch bezeichnet. Diese Fische halten sich in der kühleren Jahreszeit konzentrierter in strömungsarmen Bereichen auf.Die Einwanderung der Süßwasserfischarten in den Hafen Stralsund und in den unteren Ryck werde bereits seit Mitte September registriert, hieß es. In den übrigen drei Küstengewässern, die als Winterlager dienen, gelten die Einschränkungen ab dem 1. November. Das sind die Lanckener Bek, untere Uecker und Hafen Wolgast. Das Angeln ist in den Winterlagern nur von 10 bis 18 Uhr gestattet. Daneben gibt es unterschiedliche Vorschriften für die erlaubten Fanggeräte. Auch die Hakengröße ist festgelegt.

Anzeige

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Fischfang in der Winterruhe kann Reproduktion gefährden

Zudem sei beim Angeln in Winterlagern stets eine Fangdokumentation zu führen, hieß es. So könne das LALLF einen Überblick über die vorkommenden Fischarten erhalten. Eine starke fischereiliche Nutzung von Fischen in der Winterruhe, wie sie häufig im Hafen Stralsund vorkomme, könne erhebliche Auswirkungen auf die Reproduktion haben.

Von RND