Greifswald

Lennox Kettner traute sich vor Aufregung zuerst nicht, etwas zu sagen, doch dann sprudelte es aus dem Siebenjährigen heraus. „Ich freue mich auf die Schule und auf die Geschenke und ganz besonders freue ich mich auf den Sportunterricht“, sagte der Abc-Schütze mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Er zeigte stolz seine Zuckertüte, einen Dino aus Pappe und seinen dekorierten Ranzen, dem festlichen Anlass entsprechend trug Lennox eine schwarze Krawatte und ein kurzärmliges Hemd.

Aufregung auch bei Papa Tobias-Peter Kettner: „Wir wünschen uns einfach nur, dass er gut reinkommt in sein erstes Schuljahr.“ Am Sonnabend wurden in ganz Greifswald hunderte Mädchen und Jungen eingeschult – allein an der Weinertgrundschule waren es 64 Kinder.

Anzeige

Keine ganz normale Einschulung

Eine ganz normale Einschulung war es nicht: Statt mit großen Feiern wurden die Erstklässler in mehreren Durchgängen eingeschult, die liebevoll gestalteten Programme waren abgespeckt. Auf dem Schulhof in Schönwalde II wiesen Schilder auf den Mindestabstand hin, am Eingang wurden Telefonnummern und Namen hinterlegt und beim Fotografieren der Klassen bemühten sich die Eltern, sich nicht zu nahe zu kommen – doch vom Coronavirus, das derzeit für Spannung und Sorge verantwortlich ist, sprach kaum jemand.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Trotz Corona – so starten Greifswalds Schulen nach den Ferien neu

„Der Kleine kennt es ja gar nicht anders“, sagte Antje Peters (37) nach der Einschulung von Sohn Till (6). „Ich hoffe einfach, dass alles geordnet in der Schule weitergeht und fand es heute schön, dass die Einschulung hier draußen ohne Maske stattfinden konnte.“ Und Sohnemann Till schaute begeistert auf die Schultüte, in der Spielzeug und Süßigkeiten auf ihn warteten, neben ihm seine Schwester Anna (9), die bereits die Weinertschule besucht. „Ich werde ihm dann zeigen, wo alles ist“, versprach sie.

Das Kinderlachen kehrt in die Schule zurück

Verantwortlich für den Werdegang der Kinder ist Sabine Bast, kommissarische Leiterin der Grundschule. „Wir freuen uns, dass nach den vergangenen Monaten wieder Leben in die Schule einkehrt und das Kinderlachen zurückkehrt.“ In den ersten vier Wochen stehen Projekte an, die hauptsächlich die Klassenlehrer betreuen. In ihrer Begrüßungsrede für die Abc-Schützen malte Bast einen Regenbogen auf ein Blatt Papier: „Der Regenbogen ist weltumspannend und bunt und ein gutes Symbol für unsere Schule“, erklärte sie.

Sehen Sie hier Bilder aus der Weinertschule und dem Ostseegymnasium:

Zur Galerie So liefen die Feiern für die Erstklässler an der Weinertschule und dem Ostseegymnasium

Am Sonnabend entdeckten auch 40 Jungen und Mädchen am privaten Ostseegymnasium zum ersten Mal ihre neue Schule; setzten sich auf ihre Plätze und lernten ihre Klassenlehrer und Erzieher kennen. Mit einer Schultüte im Schmetterlingslook beeindruckte die sechsjährige Polly Beckmann, die mit zwei Freunden eingeschult wurde und und schon gespannt auf den Schwimmunterricht ist. „Rechnen mag sie aber auch sehr gerne“, ergänzte schnell Mama Elisa Beckmann (33) und wie zum Beweis löste Tochter Polly die Rechenaufgaben der umstehenden Erwachsenen.

540 Abc-Schützen wurden in Greifswald eingeschult

Amélie Bettin-Martinez indes hatte etwas andere Sorgen als Matheaufgaben: Die Sechsjährige konnte kaum alle ihre Schultüten halten. Gleich vier Stück balancierte sie in ihren Armen, darin untergebracht viele Schulsachen und ein paar Süßigkeiten, wie Papa Philipp Bettin (32) bestätigte. Das erste Schuljahr seiner Tochter unter den Vorzeichen der Coronakrise sah er „locker“. „Die Eltern müssen natürlich jetzt mitwirken, aber das ist auch eine Chance, mehr mit den eigenen Kindern zu interagieren“, bemerkte er. Doch bevor der Ernst des Schulalltags losgeht, herrschte gelöste Stimmung in den Aulen und Schulhöfen der Hansestadt.

Insgesamt wurden an allen Greifswalder Schulen 540 Abc-Schützen eingeschult – in der kommenden Woche zieht die Waldorfschule mit 20 weiteren Erstklässlern nach.

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk